به گزارش خبرنگار مهر، نشست فیلم نوروز با حضور عوامل این فیلم امشب پنجشنبه ۱۹ بهمن برگزار شد.

سهیل موفق کارگردان فیلم در ابتدا در سخنانی بیان کرد: سعی می‌کنم در فیلم‌هایم خانواده را در نظر بگیرم و فیلم به گونه‌ای باشد که کودکان با خانواده فیلم ببینند.

وی اضافه کرد: وقتی فیلم پاستاریونی را می‌ساختم دخترم ذهنش به بابانویل جلب شده بود و محصولات این چنینی که مرا به ایده فیلم «نوروز» کشاند یعنی احساس کردم فیلم بعدی باید درباره این ایین باشد.

موفق تصریح کرد: ما پنج سال دنبال سرمایه گذار گشتیم و غم بزرگ همین است که ما این همه دنبال سرمایه گذار بودیم.

حمزه صالحی نویسنده فیلم نیز درباره ایده و فیلمنامه بیان کرد: این عجیب است که ما در تاریخ سینمای ایران درباره جشن نوروز فیلمی نداریم. وقتی هم برای تصویب فیلمنامه مراجعه می‌کنیم می‌گویند اولویت ما نیست.

وی اضافه کرد: اگر این فیلم بفروشد یا نفروشد برای من فرقی ندارد اما اینکه درباره ایین نوروز که یکی از مهمترین ای ین‌های باستانی ۱۲ کشور است یک وظیفه است که از فیلم حمایت شود اولاً در نوروز اکران شود و دوم دروازه ساختن اثار ساختن ایینی دیگر بسته به این است که از این فیلم استقبال شود.

سیاوش چراغی پور بازیگر فیلم نیز در سخنانی تصریح کرد: من هیچ گاه در هیچ جشنواره‌ای به من جایزه‌ای داده نمی‌شود جز جوایزی که خیلی سال پیش که به سن شما قد نمی‌دهد به من رسیده است.

یک جنون در من است که دوست دارم نقش‌ها چالش افرین باشد.

بهرام دهقانیار اهنگساز فیلم نیز در سخنانی عنوان کرد:

فیلمنامه را که خواندم دیدم خیلی جای کار دارد و از کارگردان ممنونم که فیلم را به گونه‌ای پیش بردند مه اینقدر جای کار برای موسیقی داشت. ثانیه به ثانیه موسیقی فیلم با حضور کارگردان انجام شد. از سازهای ایرانی و غیر آن بهره گرفته شود. امکانات ما به لحاظ جنس صدا از نمونه‌های جهانی کم نداشت.

دهقانیار درباره موسیقی رپ فیلم عنوان کرد: موسیقی رپ فیلم انتخابی بود و کار من نبود.

کاوه ایمانی تدوینگر نیز در سخنانی یاداور شد: این فیلم به نظرم فیلم کودک نیست بلکه فیلم خانواده است. ما نسخه‌ای هم داریم که می‌شود سریالی برای شبکه نمایش خانگی باشد. این فیلم یکی از سخت‌ترین کارهایم بود. حجم زیادی پرده سبز داشتیم و همه اینها کار را سخت می‌کرد.

سحر حسینی بازیگر نیز در سخنانی عنوان کرد: از کار با این عوامل خیلی لذت بردم.

طاها شادی فر بازیگر فیلم در سخنانی بیان کرد: فیلم درباره نوروز است و خود من نمی‌دانستم چنین افسانه‌هایی درباره نوروز وجود دارد. فیلم هدفی داشت که اتحاد بین کشورهایی که نوروز برگزار می‌کنند نشان دهد. نقشی که بازی کردم خیلی به خودم نزدیک بود و افتخار می‌کنم در کنار بزرگان سینمای ایران مثل استاد نصیریان بازی کردم.

آزاده قوام طراح لباس در سخنانی گفت: ما روز دهم فیلمبرداری بودیم که سینه موبیل ما اتش گرفت و دوباره مجبور شدیم طراحی کنیم لباس‌ها را و در کل فیلم خوبی بود.

موفق در ادامه درباره حجم پرده سبز عنوان کرد: فیلم اثری فانتزی بود و نیاز داشت که از این حجم کار پرده سبز استفاده شود.

وی درباره نصیریان عنوان کرد: ما خیلی سخت خدمت اقای نصیریان رسیدیم و در جلسه دوم که به نزد ایشان رفتیم لباس پوشیدند و اتود زدند و من حیرت زده شدم که او چقدر عاشق این ایین است.