رفع توقیف خودروها ناشی از رویکرد تعاملی پلیس با شهروندان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی سخنگو فراجا در توییتی نوشت: رفع توقیف خودروهای دارای تخلفات رانندگی و حجاب ناشی از رویکرد تعاملی پلیس با شهروندان است.

وی افزود: به افزایش رضایتمندی از پلیس ادامه خواهیم داد.