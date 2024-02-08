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۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۱۴

سردار منتظرالمهدی:

رفع توقیف خودروها ناشی از رویکرد تعاملی پلیس با شهروندان است

رفع توقیف خودروها ناشی از رویکرد تعاملی پلیس با شهروندان است

سخنگو فراجا گفت: رفع توقیف خودروهای دارای تخلفات رانندگی ناشی از رویکرد تعاملی پلیس با شهروندان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی سخنگو فراجا در توییتی نوشت: رفع توقیف خودروهای دارای تخلفات رانندگی و حجاب ناشی از رویکرد تعاملی پلیس با شهروندان است.

وی افزود: به افزایش رضایتمندی از پلیس ادامه خواهیم داد.

رفع توقیف خودروها ناشی از رویکرد تعاملی پلیس با شهروندان است

کد مطلب 6018754

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    نظرات

    • ناشناس1 IR ۲۳:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      3 0
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      انتخابات نزدیکه وگرنه از این خبرا بزور دیده بشه(وقت بعدی انتخابات).
    • ناشناس IR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
      0 1
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      من بعضی اوقات برای معاش خانواده با خودروی شخصی کار میکنم گاها مسافرینی با حجاب سوار خودرو شده ولی انگار از یک مکان عمومی به یک مکان خصوصی پا گذاشته اند بعد از مدتی حجاب خود رو کنار زده ما هم که فقط حواسمان به رانندگی هست باید مجازات شویم

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