به گزارش خبرگزاری مهر، «ایهود باراک»، نخست وزیر و وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی در سخنانی تاکید کرده است که اطاعت نتانیاهو از اسموتریچ و بن گویر فاجعه‌ای ملی را به دنبال خواهد داشت.

نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی تاکید کرد که رویکرد نتانیاهو که همچون بنده و مطیع اسموتریچ و ایتمار بن غفیر رفتار می‌کند، به فاجعه‌ای داخلی منجر خواهد شد.

ایهود باراک عنوان کرد که نتانیاهو از اتخاذ تصمیمات امتناع می‌کند و "اسرائیل" را در موضع ضعف شدید و عمیق در غزه گرفتار و سرگردان کرده است.

باراک گفت که رژیم صهیونیستی با پیچیده‌ترین جنگ از زمان تأسیس خود مواجه است و ما اکنون از خلأ رهبری سیاسی رنج می‌بریم.

او افزود که این خلأ رهبری سیاسی به کندی تصمیم‌گیری در موارد حیاتی و اساسی و تنش بین سران منجر می‌شود و ارتباط با واشنگتن را دچار مشکل خواهد کرد.

پیشتر نیز، یک سناتور آمریکایی با نام «الیزابت وارن» اعلام کرده بود که دیگر چک سفیدی برای نتانیاهو وجود ندارد.

الیزابت وارن سناتور آمریکایی تاکید کرد که نتانیاهو و دولت راست‌گرای او نتوانستند اسرای اسرائیلی را آزاد کنند و حدود ۳۰ هزار فلسطینی را هم به قتل رساندند.

وارن اظهار داشت که دیگر چک سفیدی برای نتانیاهو وجود ندارد. او عنوان کرد که ما نیازمند آتش‌بس مجدد در نوار غزه هستیم.

همچنین رسانه‌های عبری زبان اعلام کردند که یک سرگرد اسرائیلی به سبب شکست هفتم اکتبر از سمت خود استعفا داده است.

به گفته این منابع، این افسر اسرائیلی رئیس دایره حماس در بخش مطالعات شعبه اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی بود.

ساعاتی پیش از این نیز، گردان‌های قسام اعلام کرد از آغاز جنگ در غزه ۱۱۰۸ خودروی زرهی اشغالگران اسرائیلی از جمله ۹۶۲ تانک، ۵۵ نفربر، ۷۴ بولدوزر، ۳ بیل مکانیکی نظامی و ۱۴ جیپ نظامی را با راکت‌های ضدزره یاسین ۱۰۵ هدف قرار داده و منهدم کرده است.