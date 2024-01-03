سناتور آمریکایی: اسراییل بمباران غزه را متوقف کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، یک سناتور آمریکایی امروز چهارشنبه از اشغالگران قدس خواست تا بمباران غزه را متوقف کند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، «الیزابت وارن» سناتور آمریکایی در این خصوص اعلام کرد که «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی و کابینه اش در حال ایجاد یک «فاجعه انسانی» در نوار غزه هستند.

به گزارش آناتولی، سناتور آمریکایی در رسانه اجتماعی ایکس در این باره گفت: نتانیاهو و کابینه جنگی او یک فاجعه انسانی ایجاد کرده و هزاران غیرنظامی فلسطینی را کشته اند. اسرائیل به مقامی نیاز دارد که گروگان‌ها (اسرای حماس) را به خانه بازگرداند، نه ماه‌ها جنگ.

«الیزابت وارن» در این ارتباط اضافه کرد: بمباران غزه را متوقف کنید. آتش بس را ازسربگیرید. برای صلح دائمی تلاش کنید.

به گزارش آناتولی، اظهارات این سناتور آمریکایی پس از آن بیان می‌شود که نتانیاهو گفته بود که تا «ماه های دیگر» جنگ در پیش خواهد بود.

ارتش رژیم صهیونیستی امروز هم حمله‌های هوایی و توپخانه‌ای خود به منطقه‌های مختلف نوار غزه را ادامه می‌دهد.

یک پهپاد صهیونیستی منطقه معن در شرق خان‌یونس را هدف قرار داد و یک فلسطینی را به شهادت رساند.

در نتیجه بمباران یک خانه در اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه نیز چند فلسطینی شهید و چندین نفر دیگر نیز زخمی شدند.

علاوه بر این ارتش رژیم صهیونیستی خربه العدس در شرق رفح واقع در جنوب نوار غزه را بمباران کرد. بر اثر این بمباران یک فلسطینی به شهادت رسید و چندین نفر دیگر نیز زخمی شدند.

خبرنگار الجزیره گزارش داد که از صبح امروز تاکنون ۱۵ فلسطینی در نتیجه بمباران مداوم خان‌یونس از سوی ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند.

ارتش رژیم صهیونیستی شهرک خزاعه در شرق شهر خان‌یونس در جنوب نوار غزه را نیز به شدت بمباران کرد.