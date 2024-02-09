به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل قزل سفلی با اشاره بر اینکه ۲۰ نفر برای تصدی نمایندگی مردم شریف و ولایتمدار استان فارس در مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرده بودند، از تأیید صلاحیت شش نفر از آنان خبر داد و گفت: ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری همزمان با دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۱ اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود که شش نفر از واجدین شرایط، برای کسب اعتماد استان فارسی‌ها به رقابت می‌پردازند.

رییس ستاد انتخابات فارس از تأیید حضرات آیات احمد بهشتی، سید علیرضا دانا، سید محمد علی مدرسی طباطبایی، علی اکبر کلانتری، لطف الله دژکام و علیرضا پیروزمند سخن گفت و خاطرنشان کرد: طبق اعلام شورای محترم نگهبان قانون اساسی و اعلام وزارت کشور این اسامی نهایی است.

وی با اشاره بر اینکه مجلس خبرگان رهبری ۸۸ کرسی دارد، اظهار کرد: از این تعداد کرسی نمایندگی در مجلس خبرگان، پنج کرسی متعلق به استان فارس است که با مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم فهیم فارس، پنج نفر به مدت هشت سال بر کرسی‌های فارس تکیه خواهند زد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس با تاکید بر اینکه صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری در دو حوزه عمومی و علمی بررسی می‌شود، یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم تأیید افراد را مربوط به احراز شرایط علمی دانست و ادامه داد: بر اساس قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، شرط برگزاری انتخابات در تمام حوزه‌های انتخابیه برخورداری از فضا و شرایط رقابتی است لذا تا شرایط لازم برای برگزاری انتخابات وجود نداشته باشد، انتخاباتی برگزار نخواهد شد.

وی تصریح کرد: با توجه به تأیید شش نفر از ثبت نام کنندگان، طبق قانون انتخابات خبرگان، در استان شرایط رقابتی وجود دارد و ۱۱ اسفند ماه شاهد برگزاری انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در ۳۵۱۴ شعبه اخذ رأی خواهیم بود.