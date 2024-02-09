مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ در اصفهان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهر اصفهان را اعلام کرد. این مسیرها به شرح زیر است:

مسیر شماره ۱) مسجد قبا، خیابان شیخ طوسی غربی (۲۴ متری) خیابان مصلی، مسجد مصلی، میدان قدس، خیابان هاتف، میدان امام علی (ع) چهار راه شکر شکن، خیابان حافظ، میدان امام

مسیر شماره ۲) مسجد آیت الله خادمی، خیابان چهارباغ پایین، میدان امام حسین (ع)، خیابان سپاه، میدان امام

مسیر شماره ۳) مسجد صاحب الزمان (عج)، خیابان صاحب الزمان (عج)، چهار راه ولیعصر، خیابان ولیعصر، میدان احمد آباد، خیابان احمد آباد، چهار راه شکر شکن، خیابان حافظ، میدان امام

مسیر شماره ۴) مسجد نورباران، چهار راه نورباران، خیابان شریف واقفی، چهارراه نقاشی، خیابان نشاط، چهار راه شکر شکن، خیابان حافظ، میدان امام

مسیر شماره ۵) مسجد حجت اکبر، خیابان شیخ صدوق، پل فردوسی، خیابان فردوسی، مسجد الاقصی، میدان فلسطین، خیابان استانداری، خیابان سپاه، میدان امام

مسیر شماره ۶) مسجد فاطمیه، خیابان لاله جنوبی، میدان قدس، خیابان هاتف، میدان امام علی (ع) چهار راه شکر شکن، خیابان حافظ، میدان امام

مسیر شماره ۷) مسجد جامع گورتان، مسجد بهاران چی، خیابان آتشگاه، میدان جهاد، خیابان صارمیه، خیابان طالقانی، میدان امام حسین (ع)، خیابان سپاه، میدان امام

مسیر شماره ۸) مسجد موسی بن جعفر (ع) خیابان حکیم نظامی، خیابان نظر شرقی، خیابان توحید، خیابان مطهری، میدان انقلاب، خیابان پاسداران، خیابان آمادگاه، خیابان استانداری، خیابان سپاه، میدان امام

شروع راهپیمایی از مسیرهای هشت‌گانه از ساعت ۹:۳۰ صبح و مراسم محل اجتماع راهپیمایی‌کنندگان در میدان امام از ساعت ۱۰ صبح آغاز می‌شود.

حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال با توجه به اقتضائات ملی و بین‌المللی کشور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است به صورتی که همه دشمنان ایران یک صدا تمام توان و ظرفیت خود را برای کاهش مشارکت مردم ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن و به ویژه در انتخابات پیش‌روی ۱۱ اسفند به کار بسته‌اند.