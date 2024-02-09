انهدام تجهیزات جاسوسی رژیم صهیونیستی با سلاح حزب الله در «دوویو»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، مقاومت اسلامی حزب الله لبنان از هدف قرار دادن تجهیزات جاسوسی ارتش رژیم صهیونیستی در پادگان «دوویو» در شمال فلسطین اشغالی خبر داد.

در بیانیه حزب الله آمده است: در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در نوار غزه و مقاومت دلاور و شریف آن، مجاهدان مقاومت اسلامی ساعت ۱۱:۱۵ دقیقه صبح امروز جمعه به وقت محلی تجهیزات جاسوسی ارتش اشغالگر را در پادگان دوویو با سلاح مناسب و به صورت مستقیم هدف قرار دادند.

این خبر در حالی است که رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که آژیرهای خطر در شهرک‌های صهیونیست‌نشین در شمال فلسطین اشغالی پس از نفوذ پهپاد مشکوک به صدا درآمد.

مقاومت اسلامی لبنان شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که مقر تیپ دوم پیاده نظام ارتش رژیم صهیونیستی را در پایگاه «عین زیتیم» با ده‌ها راکت «کاتیوشا» هدف قرار داد.

پیش از آن، حزب الله اعلام کرد که پایگاه هوایی «میرون» رژیم اشغالگر را با موشک «فلق» هدف قرار داده است. به این ترتیب، این سومین حمله موشکی حزب الله به پایگاه میرون از زمان آغاز عملیات نظامی علیه اشغالگران در شمال فلسطین اشغالی از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ است.