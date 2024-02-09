به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شهروندان اردنی با برگزاری یک تظاهرات گسترده تحت عنوان «مسیر زمینی متعلق به ساکنان غزه است نه صهیونیست ها» حمایت خود را از فلسطینیها اعلام کردند.
نیروهای امنیتی اردن نیز ساعتی قبل مسیرهای منتهی به پل الشیخ حسین را بستند تا مانع مشارکت اردنیها در تظاهرات علیه مسیر زمینی اختصاص یافته برای انتقال کالاهای رژیم صهیونیستی شوند.
این مسیر زمینی بعد از آن ایجاد شد که حملههای نیروهای مسلح یمن علیه کشتیهای عازم بنادر اراضی اشغالی باعث شد حرکت این کشتیها مختل شده و رژیم صهیونیستی نتواند به کالاهای مورد نیاز خود برای تشدید حملهها علیه نوار غزه دسترسی پیدا کند.
مسیر زمینی مذکور از امارات تا تل آویو کشیده شده و از عربستان و اردن میگذرد تا به بندر حیفا برسد.
مشارکت کشورهای عربی مذکور در حمایت از رژیم صهیونیستی برای رساندن کالاها به دست مقامات این رژیم بیانگر رخ دادن خیانتی دیگر در حق ملت فلسطین است.
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