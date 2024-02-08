شلیک ۲۰ موشک به سوی الجلیل علیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه عبری زبان اسراییل هیوم اعلام کرد که ۲۰ موشک به سوی منطقههای اشغالی «دوویو» و «زیفون» در الجلیل علیا شلیک شده است.
این روزنامه عبری زبان تاکید کرد که ۱۰ فروند از این موشکها به سوی «دوویو» شلیک شده و صدای انفجارهای شدیدی در این منطقه اشغالی به گوش رسیده است.
رسانههای عبری زبان این حمله موشکی به الجلیل علیا در شمال سرزمینهای اشغالی را «استثنایی» توصیف کردند.
خبرنگار الجزیره نیز گزارش داد که ۶ موشک از سمت لبنان به سوی یکی از موضعهای ارتش رژیم صهیوینستی در الجلیل علیا شلیک شده و آژیر هشدار در «دوویو» و «زیفون» به صدا درآمده است.
از سوی دیگر خبرنگار المیادین در جنوب لبنان از حمله توپخانهای سنگین ارتش رژیم صهیونیستی به اطراف شهرک «یارون» در جنوب لبنان خبر داد.
کمی پیشتر نیز حزبالله لبنان با صدور بیانیههایی از حملههای جدید خود علیه مواضع ارتش رژیم صهیونیستی در شمال سرزمینهای اشغالی خبر داد.
حزبالله لبنان بیان کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۱۶:۱۸ عصر امروز پنجشنبه ۸ فوریه ۲۰۲۴ استحکامات موضع الزاعوره را با تسلیحات موشکی هدف گرفتند و به صورت مستقیم آن را هدف قرار دادند.
در بیانیه دیگر حزبالله لبنان نیز آمده است: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۱۶:۳۵ عصر امروز پنجشنبه ۸ فوریه ۲۰۲۴ موضع برکه ریشه را با ۲ موشک برکان هدف گرفتند و به صورت مستقیم آن را مورد اصابت قرار دادند.
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