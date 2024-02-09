به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، بر اساس نتایج ارائه شده از سوی حزب جمهوریخواه در منطقه خودمختار جزایر ویرجین آمریکا، دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق این کشور در مجمع انتخاباتی این حزب پیروز شد.
بر اساس این گزارش، اگرچه جزایر ویرجین در مجمع انتخاباتی جمهوریخواهان فقط چهار نماینده دارد، ناظران این رقابت معمولاً کمهیاهو را از نزدیک زیر نظر داشتند تا ببینند آیا نیکی هیلی سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد و نامزد کنونی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ این کشور و تنها رقیب دونالد ترامپ در حزب جمهوریخواه میتواند در آنجا به پیروزی برسد یا خیر.
جزایر ویرجین واقع در دریای کارائیب، شرق پورتوریکو و جنوب غرب جزایر ویرجین انگلیس، یکی از مناطق خودگردان آمریکا بهشمار میآید.
نیکی هیلی چند روز گذشته در انتخابات مقدماتی حزب جمهوریخواه در ایالت نوادا در غیاب ترامپ، شکست مفتضحانهای را متحمل شد. با وجود اینکه نیکی هیلی در انتخابات اولیه ایالت نوادا تنها نامزد برجسته محسوب میشد، نتیجه رأیگیری را به شکل مضحکی به گزینه «هیچکدام از گزینههای بالا» واگذار کرد!
این رقابتها در چند روز اخیر در حالی برگزار میشود که ترامپ و هیلی نگاه خود را به انتخابات مقدماتی ایالت کارولینای جنوبی در ۲۴ فوریه معطوف کردهاند که شاید به عنوان آخرین آزمون تلقی میشود تا مشخص شود آیا هیلی میتواند پیشرفتی مقابل رقیب خود کسب کند یا خیر.
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