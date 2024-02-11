واکنش کاخ سفید به اظهارات ترامپ درباره ناتو؛ «تعادل روانی ندارد»!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا گفته است که اگر کشورهای عضو ناتو، سهم خود را پرداخت نکنند، آنگاه در صورت حمله احتمالی روسیه از آنها حمایتی صورت نخواهد گرفت؛ اظهاراتی که واکنش کاخ سفید را به همراه داشت.

ترامپ در جریان گردهمایی حامیانش در کارولینای جنوبی با یادآوری پرسش و پاسخ با رئیس جمهوری یک کشور «بزرگ» در جریان نشستی با سران ناتو، اظهار داشت: او گفت که «اگر سهم‌مان را پرداخت نکنیم و روسیه به ما حمله کند، شما از ما حمایت می‌کنید؟»

وی افزود: در پاسخ گفتم «شما سهم‌تان را پرداخت نکردید؟ یعنی تخلف کرده‌اید؟» و جواب داد «بله، فرض بگیرید چنین اتفاقی افتاده است». پاسخ من این بود «نه، از شما حمایت نخواهم کرد. در واقع، (روسیه) را ترغیب می‌کنم که هر بلایی که می‌خواهد سرتان بیاورد. باید سهم‌تان را بپردازید.»

اندرو بیتس، سخنگوی کاخ سفید در واکنش به این اظهارات گفت: تشویق به حمله رژیم‌های جنایتکار علیه نزدیک‌ترین متحدان ما، تکان‌دهنده و از سر بی‌عقلی و نداشتن تعادل روانی‌ست. علاوه بر این، چنین کاری امنیت ملی آمریکا، ثبات جهانی و اقتصاد داخلی ما را به خطر می‌اندازد.

وی مدعی شد: بایدن به‌جای تشویق به جنگ و گسترش هرج‌ومرج، به تقویت رهبری آمریکا ادامه خواهد داد و پای منافع و امنیت ملی ما خواهد ایستاد نه مقابل آن!

ترامپ که در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا نامزد پیشتاز حزب جمهوری‌خواه بوده و در نظرسنجی‌ها نیز غالباً بایدن را با اختلاف پشت سر خود می‌بیند، گزینه محتمل پیروزی و بازگشت به کاخ سفید محسوب می‌شود. دورنمای بازگشت او به اتاق بیضی کاخ سفید، نگرانی‌های زیادی را در بین محافل سیاسی اروپایی و غربی ایجاد کرده است به ویژه باتوجه به اظهارات و ادعاهای او درباره خروج احتمالی واشنگتن از ناتو که هراس بسیاری از کشورهای عضو این ائتلاف نظامی از جمله آلمان را در پی داشته است.