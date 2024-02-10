به گزارش خبرنگار مهر، سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز (شنبه) به صورت رسمی زمان و مکان دقیق برگزاری بازی سپاهان و الهلال در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا را اعلام کرد.

بر اساس اعلام AFC بازی رفت دو تیم در پنجشنبه آینده (۲۶ بهمن) در ورزشگاه نقش جهان اصفهان ساعت ۱۹:۳۰ برگزار می‌شود. بازی برگشت دو تیم هم در ورزشگاه فیصل بن فهد (الملز) ریاض در تاریخ ۳ اسفند ساعت ۲۱:۳۰ برگزار خواهد شد.

پیش از این AFC زمان حدودی بازی‌ها را به صورت روزهای مختلف اعلام کرده بود ولی امروز زمان و مکان دقیق بازی‌ها را اعلام کرد.