به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «دویست و هشتادمین شب سال» به نویسندگی و کارگردانی مرجان پورغلامحسین، با حضور مرضیه برومند، نویسنده، بازیگر و کارگردان سینما، تئاتر و تلویزیون، شامگاه جمعه، بیستم بهمن در تالار سایه تئاتر شهر آغاز شد.

مرضیه برومند، پیش از آغاز اجرای این اثر گفت: مرجان پورغلامحسین با انگیزه و پشت سر گذاشتن سختی‌های بسیاری «دویست و هشتادمین شب سال» را به جشنواره بین‌المللی نمایش‌های عروسکی تهران-مبارک و پس از آن اجرای عموم در تالار سایه رساند. این نمایش با تغییراتی نسبت به اجرای جشنواره روی صحنه می‌رود به همین دلیل من هم بسیار هیجان‌زده هستم تا آن را تماشا کنم.

.ی ادامه داد: ما در شرایطی هستیم که متاسفانه نمی‌توانیم درباره مسایل انسانی، درست و آنچه تاریخ ماست، حرف بزنیم؛ چون به شکل دیگری برداشت می‌شود. همه عزیزانی که در جنگ مقابل دشمن ایستادگی کردند، فرزندان درجه یک این سرزمین و از هم نسلان، هم محله‌ای و هم دانشگاهی‌ها من بودند. من با آن‌ها بزرگ شده بودم. آن‌ها هیچ شباهتی به آن‌هایی که امروزه سنگ اسلام را به سینه می‌زنند، نداشتند.

این هنرمند افزود: این عزیزان همه برای دفاع از وطن رفتند. آن‌ها آدم‌های مختلف با نگاه‌های متفاوت بودند اما همه در یک چیز اشتراک داشتند و همه برای وطن‌شان یعنی ایران شهید شدند. درجه یک‌ترین عزیزان ما جان خودشان را برای راحتی مردم ایران گذاشتند تا این مردم با آزادی در اداره مملکت دخیل باشند.

برومند تاکید کرد: من همیشه به دوستانی که به حوزه دفاع مقدس علاقه‌مند هستند، می‌گویم که این حوزه را از آن خود نکنید، یا به قول معروف به نفع خودتان خالص‌سازی نکنید. با نگاه به گذشته، ببینیم افرادی که به به جنگ رفتند، برای چه این کار را کردند. ما راهی جز این نداریم که رنسانس کنیم و روی ارزش‌های‌مان بایستیم و آرمان‌های‌مان را به مناسبت این‌که برخی ممکن است سواستفاده کنند، فراموش نکنیم.

وی در پایان گفت: از پورغلامحسین ممنونم که همچنان پای مساله دفاع ملی ایستاده است. من نام جنگ را دفاع مقدس نمی‌گذارم که نتوان به آن ایراد گرفت. دفاعی که همه در آن مشارکت داشتند و جان‌شان را گذاشتند. من به روح همه شهدای جنگ درود و صلوات می‌فرستم.

مرجان پورغلامحسین نیز در پایان، اجرای اول این اثر را به زنده‌یاد جلیله هیبتان، طراح، عروسک‌گردان و موسس گروه تئاتر پوپه که سه ما پیش درگذشت، تقدیم کرد.

«دویست و هشتادمین شب سال» به نویسندگی و کارگردانی مرجان پورغلامحسین، از ۲۰ بهمن تا ۲۵ اسفند، هر شب به جز شنبه‌ها ساعت ۱۹ در تالار سایه تئاتر شهر میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

بازگشت محمودرضا رحیمی به صحنه پس از هفت سال دوری

همچنین، محمودرضا رحیمی، نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر، پس از هفت سال دوری از صحنه، نمایش «روزی روزگاری سمنگان» را کارگردانی می‌کند.

«روزی روزگاری سمنگان» به قلم نازنین گودرزیان و محمودرضا رحیمی نوشته شده است و روایتی است از زمان جنگ و بمباران تهران که برخی از آدم‌هایش واقعی‌ هستند و برخی دیگر نه.

رحیمی که از سال ۱۳۷۳ گروه نمایش نیوشا را تاسیس کرده است در آخرین تجربه کارگردانی‌اش نمایش «دایره گچی قفقازی» نوشته برتولت برشت را در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه برد.

«آ سید کاظم»، «مرکب‌خوانی»، «ارکستر مردگان»، «چند کاپریس برای ویولون» و «تقاطع ۲۰۰۲» از دیگر آثاری هستند که تاکنون توسط این هنرمند روی صحنه اجرا شده‌اند.

این کارگردان نمایش «روزی روزگاری سمنگان» را بازگشتی به کارهای کارگاهی گروه تئاتر نیوشا می‌داند که تمرین زمان‌گیری داشته و حدود یک و نیم سال جسته و گریخته با گروه تمرین شده است.

اطلاعات تکمیلی این نمایش که قرار است بهمن و اسفند ۱۴۰۲ در مجموعه تئاتر شهر روی صحنه برود، به‌زودی منتشر خواهد شد.