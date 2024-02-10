به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ششمین روز محفل سینمایی آرمان، همزمان با چهل‌ و دومین جشنواره فیلم فجر، عصر پنجشنبه ۱۷ بهمن در سالن بصیرت مجتمع ۱۳ آبان برگزار شد. دومین نشست امروز بعد از نمایش فیلم «مجنون » با حضور کارگردان و عوامل اثر برگزار شد.

مهدی شامحمدی کارگردان فیلم گفت: در سینمای دفاع مقدس پژوهش، نقش اصلی را ایفا می‌کند. چون کسانی هنوز در بین ما هستند که آن واقعه را از نزدیک دیده‌اند و کتاب‌ها و اسناد زیادی از آن حادثه تاریخی وجود دارد. اگر فیلم دفاع مقدس بر اساس واقعیت ساخته نشود ظلم در حق آن رشادت‌ها و سلحشورها است. یکی از خوش‌شانسی‌های من در این فیلم این بود که مرتضی قاضی که خود از پژوهشگران صاحب سبک در حوزه دفاع مقدس است پژوهش این فیلم را برعهده گرفت.

وی افزود: من سال‌ها است که در عرصه سینما فعالیت دارم. از مستندسازی آغاز کردم و مجنون اولین تجربه فیلم بلند داستانی من است. در همه این سال‌ها متوجه شدم که ضعف فنی در سینمای ما به ضرر سینمای دفاع مقدس بوده است.

کارگردان فیلم «مجنون» گفت: اوایل سال گذشته پیش تولید این فیلم را شروع کردیم ولی با مشکلات بسیاری مواجه شدیم. اغتشاشات پارسال موجب شد در تکمیل تیم و عوامل و بازیگران با مشکل مواجه بشویم ولی امروز خوشحالم که همان‌ها که سال قبل نپذیرفتند در این اثر حضور داشته باشند امروز حامی فیلم هستند و با دیدن این فیلم تحت تاثیر قرار می‌گیرند.

وی در انتها افزود: این فیلم را برای پسر خودم که ۱۷ سال سن دارد و همه هم نسل‌هایش ساختم که بدانند شهید زین‌الدین کیست و چه قهرمان بزرگی را در دوران معاصر دارند و نام زین‌الدین فقط یک نام بر دیوار بزرگراه تهران نیست. متاسفانه ما نتوانسته‌ایم تصویر درستی از قهرمانان دفاع مقدس به نسل جدید نشان دهیم.

در ادامه نشست مرتضی قاضی پژوهشگر فیلم مجنون که مسؤولیت دفتر ادبیات بیداری حوزه هنری را هم بر عهده دارد گفت: گویا حدودا ۱۰ سال پیش محمدحسین مهدویان تصمیم داشته فیلم شهید زین‌الدین را بسازد و مصاحبه‌های زیادی هم در آن دوران انجام شده ولی کار متوقف شده است. خدا را شکر آن مصاحبه‌ها به علاوه مجموعه زیادی از اسنادی که پیرامون شهید زین الدین در مرکز تحقیقات جنگ و چند انتشارات دیگر است منابع خوبی برای تحقیق مفصل و گسترده پیش روی ما قرار داد. خدا را شاکرم که توفیق پژوهش و تحقیق پیرامون این شهید بزرگوار و نخبه برجسته نصیب من شد.

در پایان رسولی از پژوهشگران حوزه دفاع مقدس گفت: فیلم مجنون نمونه برجسته‌ای از همراهی و توجه به مساله پژوهش در سینمای دفاع مقدس است. به قول اساتید این حوزه، یک قاب از فیلم می‌تواند منعکس‌کننده هزاران صفحه کتاب باشد. تصویری که از شهید زین‌الدین در این فیلم تصویرشده با مستندات موجود از این شهید بزرگوار هم‌خوانی بسیاری دارد.

دومین دوره محفل سینمایی آرمان با محوریت فیلم های جشنواره فجر تا تاریخ ۲۲ بهمن در سالن بصیرت مجتمع فرهنگی ۱۳ آبان برگزار می‌شود.