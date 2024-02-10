تولید مشترک راه ورود به بازارهای جهانی است/ ثبت درخواست ۱۰ کشور

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تشریح دستاوردهای اجلاس روسای سینمایی کشورهای منطقه در تهران با حضور کشورهای ایران، روسیه، ارمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان عصر امروز ۲۱ بهمن ماه در خانه جشنواره برگزار شد.
در ابتدای نشست رائد فریدزاده مدیر بخش بین الملل جشنواره در سخنانی بیان کرد: نشست امروز براساس جلسه دیروز و نشست همکاری سازمان سینمایی ایران با سازمانهای سینمایی کشورهای منطقه برگزار میشود. در این نشست در ۶ بند بیانیهای برای گسترش همکاری سینمایی این کشورها امضا شد. ۶ بندی که در این بیانیه به اشاره شده عبارتند از بندهای کلی برای گسترش همکاریهای چندجانبه در زمینه تولیدات مشترک، تسهیل اکران آثار در کشورهای منطقه، ایجاد صندوق حمایت مشترک منطقهای برای فعالان سینما، گسترش همکاری در زمینه توسعه فناوری، افزایش همکاریهای آموزشی و پژوهشی و حمایت ویژه از آثار منطقه در جشنوارههای هر یک از اعضا.
تا امروز ۱۰ کشور درخواست تولید مشترک برای ما ارسال کردند
در ادامه این نشست محمد خزاعی درباره برگزاری این اجلاس عنوان کرد: یکی از ابتکارات این دوره نشست کشورهای مشترک با هم برای همگرایی بیشتر در جهت تامل و پرداختن به موضوع سینما بود. همه ما میدانیم که سینما زبان مشترک جهانی است و سینما است که میتواند خیلی دغدغههای حوزه سیاسی، اجتماعی و … ملتها را برطرف کند. سینما میتواند خیلی از کشورها را به هم نزدیک کند. کشورهای منطقه در این سالها در حوزه سینما کمتر مورد توجه بوده اند و جلسات کمی در این حوزه برگزار شده است. برهمین اساس در یک سال گذشته در سازمان سینمایی سفرهایی به کشورها داشتیم و تفاهمنامه هایی نوشته شد.
وی ادامه داد: یکی از اهداف ما جدا از کشورهایی که قبلاً با هم مشارکت داشتیم ارتباط و همگرایی با کشورهای منطقه که از لحاظ قومی، اجتماعی و سیاسی به هم نزدیک هستیم، است. بر همین اساس برخی سفرها آغاز و تفاهم نامههایی رد و بدل شد و دعوت کردیم نمایندگان کشورها در ایران حضور داشته باشند. تا امروز ۱۰ کشور درخواست تولید مشترک برای ما ارسال کردند که در فارابی در حال بررسی است و در سال ۱۴۰۳ براساس بودجهای که داریم این طرحها را بررسی میکنیم. روسیه، لبنان، چین، ازبکستان، پاکستان، ارمنستان، ژاپن، کره جنوبی از جمله کشورهایی هستند که درخواست تولید مشترک داشتند. این سرآغاز یک اتفاق خوب است برای سینمای ما است.
یکی از راههای ورود به بازار جهانی تولید مشترک است
خزاعی یادآور شد: اگر ما بخواهیم از این مرحله عبور کنیم و اقتصاد سینمای ما تقویت شود باید وارد بازارهای جهانی شویم و یکی از راههای ورود به بازار جهانی تولید مشترک است. نگاه ویژه ای در دنیا به سینمای ایران وجود دارد اما در زمینه اقتصاد سینما در آن سوی مرزها به موفقیتهای چشمگیری دست پیدا نکردیم. زبان مشترک فرهنگی و تولید مشترک باید مورد توجه قرار گیرد. دومین راه نیز این است که زبان مشترک بین الملل داشته باشیم و با آنها گفتوگو شود. اما این نکته هم وجود دارد که به دلیل تحریمهای فرهنگی، گاهی این اتفاق نمیافتد و پخش کننده فیلمهای ایرانی را قبول نمیکنند.
وی افزود: سال گذشته گروههایی به شدت برعلیه ایران اقدام کردند و این موضوع سینمای ایران را کمی تحت تاثیر قرار داد. در همین شرایط جالب است بدانید که ما در ۱۰ سال گذشته ۲۳ فیلم تولید مشترک داشتهایم. این تفاهمنامه آغازی است که ما در عرصههای بینالمللی و مخصوصاً در منطقه حضور جدیتری داشته باشیم.
در ادامه فریدزاده به این نکته اشاره کرد که دانیل دانیلیان معاون وزیر فرهنگ ارمنستان به دلیل قراری که از قبل داشته، مجبور به ترک سالن شده است و رییس سازمان سینمایی روسیه هم صبح فردا به تهران میرسد تا در اختتامیه حضور داشته باشد و جلساتی را برای تولید مشترک و همراهی برگزار کند.
علاقه به اکران فیلمهای تاجیکستانی در ایران
در ادامه محمدسعید شوهبون از تاجیک فیلم گفت: سینما در زمینه انسانیت میتواند فعالیتهای گستردهای داشته باشد. ما با ایران تعریفهای مشترک داریم. امروز در شهرک سینمایی غزالی بودیم و چیزهایی دیدیم که در فرهنگ هر ۲ کشور بسیار مشترک هستند. ما فکر میکنیم که باید همکاریهای مشترک را با ایران آغاز کنیم. همچنین فیلمهای تاجیکستان باید در ایران اکران شوند.
وی بیان کرد: من در این جشنواره دیدم که جوانان بسیاری حضور دارند و با هنر و استعداد خود آثار خوبی تولید میکنند. میبینم که در اینجا جوانان در راه سینما کوشش میکنند. ما در تاجیکستان هرساله جشنوارههایی داریم، امسال نیز جشنواره ملی تاجیکستان برگزار میشود و دوست دارم که امسال در این جشنواره سینماگران ایرانی حضور جدی داشته باشند. من در ایران فقط فیلمهای احساسی ندیدم بلکه قصه و امید و آینده را هم دیدم.
مذاکره برای گسترش روابط ایران و قرقیزستان
سپس آکژول بکبولوتوف از قرقیزستان عنوان کرد: باتوجه به تفاهمنامه دیروز، من به نوبه خودم از طرف قرقیزستان امضای این قرارداد را تبریک عرض میکنم. برای گسترش روابط میان ایران و قرقیزستان در حال مذاکره هستیم و امیداریم تا پایان سال قراردادهای دوجانبهای را امضا کنیم و فیلمهای ما در ایران و فیلمهای ایرانیها در کشور قرقیزستان اکران شوند.
وی ادامه داد: ما ارزش فیلمهای ایرانی را در بازارهای جهانی درک میکنیم و امیدواریم که فیلمهای ایرانی را در جشنواره قرقیزستان ببینیم و لذت ببریم. چنین قراردادهای دوجانبهای اجازه میدهند تا ما فرهنگمان را به کشورهای مختلف ببریم و تماشاگرهای بیشتری داشته باشیم.
کمال اویسال معاون سازمان سینمایی ترکیه نیز در این نشست بیان کرد: این جلسه باید زودتر تشکیل میشد و ما باید زودتر همدیگر را میشناختیم و تولیدات مشترک را شروع میکردیم البته هنوز هم دیر نیست. ما با دوستانی که امروز در اینجا حضور دارند تفاهمنامه داریم و با هم کارهای مشترکی تولید میکنیم. سینما نیاز به اقتصاد دارد و این کارهای مشترک باعث میشوند سینما گسترش پیدا کند. این قراردادها به ما اجازه میدهند که فیلمهای قویتری تولید کنیم. ما در این ۲ روز جلسات خیلی خوبی داشتیم. با آقای زینالعابدین مدیرعامل بنیاد فارابی برای ۲ سال آینده برنامههایی داریم. در ابتدا دوست داریم کارهای مشترکی بسازیم و در مرحله دوم دوست داریم در حوزه اکران فیلم در کشورهای همدیگر تلاش کنیم. در مرحله سوم نیز دوست داریم در جشنوارههای هر ۲ کشور از فیلمها حمایت شود.
دعوت از اهالی سینما برای حضور در جشنواره تاشکند
در ادامه رستم جبارو از کشور ازبکستان نیز مطرح کرد: ما ۳ روز در ایران هستیم و با دوستان عزیز صحبت کرده ایم و همکاریهایی خواهیم داشت. ایران و ازبکستان از قدیم خیلی دوست بوده اند و ادیبان و دانشمندان ما با هم ارتباط داشتند. سینما همیشه انسانها و کشورها را با هم دوست کرده است. امیدوارم که جشنواره فیلم فجر مردم و کشورها را با هم دوست کند. در ازبکستان نیز سینما بسیار رونق پیدا کرده است. هرسال جشنواره بینالمللی تاشکند برگزار میشود که همه شما را به این رویداد دعوت میکنم.
محمدسعید شوهبون نیز بیان کرد: ما یک فیلم تاریخی مشترک بین تاجیکستان و ازبکستان داریم. این فیلم باید در ایران، ترکیه، ازبکستان و تاجیکستان اکران شود زیرا به این کشورها نیز ارتباط دارد.
استفاده از ظرفیت شهرکهای سینمایی و لوکیشنهای طبیعی برای فیلمهای خارجی
خزاعی در پایان نشست عنوان کرد: این اتفاق تصمیم بسیار بزرگی بود که میان کشورهای منطقه و آسیای مرکزی گرفته شد. در سالهای گذشته کمتر به این موضوع پرداخته شده بود. امیدوارم از مرحله تفاهم نامه بگذریم و در سال ۱۴۰۳ شاهد اجرایی شدن این تفاهم نامه با کشورهای دیگر شویم. دوستان در بازدیدهایی که از شهرک سینمایی داشتند، تقاضا کردند از ظرفیت شهرکهای ایرانی برای اعزام گروههای سینمایی شان استفاده کنند که همین مساله میتواند برای جذب سرمایه و اشتغال افراد کمک کننده باشد. همچنین ما لوکیشنهای طبیعی چون کویر و دریا و خشکی در کشورمان داریم که هرکدام فضای جذابی دارند و میتوانند تسهیلات خوبی را با آمدن این گروهها به ایران و استفاده از این فضاها برای ما فراهم کنند. مساله دیگر بحث پست پروداکشن است که سینمای ایران در این زمینه نیز در منطقه حرف برای گفتن دارد و خیلی از کشورهای دوست دارند در حوزههای مختلف با ایران ارتباط برقرار کنند. چون هم قیمت پست پروداکشن در ایران کم است و هم متخصصان خیلی خوبی داریم. امیدوارم شرایط برای مراودات جدی فراهم شود.
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