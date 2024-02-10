به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز شنبه ۲۱ بهمن ماه در یک نشست خبری نامزدهای بخش‌های مختلف چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر معرفی شدند.

در ابتدای برنامه مسعود نجفی مدیر روابط عمومی چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر ضمن خسته نباشید به اهالی رسانه از دبیر جشنواره برای اعلام اسامی نامزدهای بخش‌های مختلف جشنواره دعوت کرد پشت میکروفن قرار بگیرد.

مجتبی امینی با سلام و خسته نباشید به اهالی رسانه، صاحبان آثار و علاقه‌مندان به جشنواره فیلم فجر عنوان کرد: قطار جشنواره به روزهای آخر می‌رسد و فردا شاهد اختتامیه چهل و دومین جشنواره فیلم فجر خواهیم بود. از همه دوستان تشکر می‌کنم که کمک کردند جشنواره مانند سال‌های باشکوه گذشته برگزار شود.

امینی بعد از خواندن نام فیلم‌های سودای سیمرغ و نگاه نو به معرفی نامزدهای بخش‌های مختلف پرداخت.

نامزدهای بخش سودای سیمرغ و نگاه نو عبارتند از:

نامزدهای بهترین جلوه‌های بصری

هادی اسلامی برای «پرویز خان»

حسن ایزدی برای «برای قلب رقه»

محمد برادران برای «احمد»

کامیار شفیع پور برای «مجنون»

امیر ولی خانی برای «نوروز»

نامزدهای بهترین جلوه‌های ویژه میدانی

آرش آقابیگ برای «بهشت تبهکاران»

حمید رسولیان برای «دست ناپیدا»

ایمان کرمیان برای «آسمان غرب»

ایمان کرمیان برای «صبح اعدام»

ایمان کرمیان برای «مجنون»

نامزدهای بهترین چهره پردازی

شهرام خلج برای «پروین»

محسن دارسنج «صبح اعدام»

مرتضی کهزادی «احمد»

مهرداد میرکیانی «تابستان همان سال»

مهین نویدی «بهشت تبهکاران»

نامزدهای بهترین طراحی صحنه

کامیاب امین عشایری برای «تابستان همان سال»

بهزاد جعفری طادی برای «مجنون»

بهنام جعفری طادی برای «قلب رقه»

محمد خدابخش «پرویز خان»

امین زاغری برای «آبی روشن»

نامزدهای بهترین طراحی لباس

رؤیا ابراهیمی برای «پروین»

مهرنوش بیاتی برای «تابستان همان سال»

علی شیرمحمدی برای «صبح اعدام»

آزاده قوام برای «نوروز»

اصغر نجات ایمانی برای «بهشت تبهکاران»

نامزدهای بهترین صدابرداری

بهمن اردلان برای «آسمان غرب»

طاهر پیشوایی برای «احمد»

عباس رستگار پور برای «آغوش باز»

هادی ساعد محکم برای «مجنون»

امیر عاشق حسینی برای «قلب رقه»

نامزدهای بهترین صداگذاری

بهمن اردلان برای «آسمان غرب»

اشکان پورحاجی برای «آبی روشن»

امین شریفی برای «قلب رقه»

علیرضا علویان برای «تابستان همان سال»

علیرضا علویان برای «مجنون»

نامزدهای بهترین موسیقی

مجید انتظامی برای «مجنون»

مسعود سخاوت دوست برای «شور عاشقی»

فرید سعادتمند «آبی روشن»

بهزاد عبدی برای «پروین»

کارن همایونفر برای «قلب رقه»

نامزدهای بهترین تدوین

بهروز افخمی برای «صبح اعدام»

حسن حسندوست برای «پرویز خان»

مهدی سعدی برای «قلب رقه»

میثم مولایی برای «آسمان غرب»

حمید نجفی راد برای «مجنون»

نامزدهای بهترین فیلمبرداری

علیرضا برازنده برای «آسمان غرب»

فرشاد خالقی برای «پروین»

پیمان عباس زاده برای «آبی روشن»

امیر کریمی برای «بهشت تبهکاران»

کوهیار کلاری برای «تابستان همان سال»

نامزدهای بهترین نقش مکمل مرد

پیام احمدی نیا برای «شور عاشقی»

بهزاد خلج برای «مجنون»

داود فتحلی بیگی برای «صبح اعدام»

رامین ناصر نصیر برای «پروین»

رضا یزدانی برای «بهشت تبهکاران»

نامزدهای بهترین نقش مکمل زن

ناهید استواری برای «شه سوار»

رؤیا جاویدنیا برای «تابستان همان سال»

آزاده صمدی برای «نبودنت»

شبنم قربانی برای «مجنون»

لادن مستوفی برای «بهشت تبهکاران»

مهرو نونهالی برای «تابستان همان سال»

نامزدهای بهتری نقش اول مرد

سجاد بابایی برای «مجنون»

سعید پورصمیمی برای «پرویز خان»

شهرام حقیقت دوست برای «قلب رقه»

ارسطو خوش رزم برای «صبح اعدام»

علی شادمان برای «تابستان همان سال»

جواد عزتی برای «تمساح خونی»

نامزدهای بهترین نقش اول زن

مارال بنی آدم برای «پروین»

سارا حاتمی برای «آبی روشن»

سحر دولت شاهی برای «نبودنت»

ساره رشیدی برای «احمد»

شهره موسوی برای «شور عاشقی»

نامزدهای بهترین فیلمنامه

بهروز افخمی برای «صبح اعدام»

علی ثقفی برای «پرویز خان»

محمود کلاری برای «تابستان همان سال»

نامزدهای بهترین فیلم اول

«آپاراتچی» سجاد نصراللهی نصب

«بی بدن» مصطفی احمدی

«پرویز خان» عطا پناهی

«مجنون» عباس نادران

نامزدهای بهترین کارگردانی اول

علی ثقفی برای «پرویز خان»

مرتضی حسین علی زاده برای «بی بدن»

مهدی شاه محمدی برای «مجنون»

جواد عزتی برای «تمساح خونی»

علی طاهر فر برای «آپاراتچی»

نامزدهای بهترین کارگردانی

بهروز افخمی برای «صبح اعدام»

علی ثقفی برای «پرویز خان»

مسعود جعفری جوزانی برای «بهشت تبهکاران»

مهدی شامحمدی برای «مجنون»

محمود کلاری برای «تابستان همان سال»

جواد عزتی برای «تمساح خونی»

نامزدهای بهترین فیلم

علی اوجی برای «تابستان همان سال»

عطا پناهی برای «پرویز خان»

علی شیرمحمدی برای «صبح اعدام»

عباس نادران برای «مجنون»

حبیبب الله والی نژاد برای «آسمان غرب»