معادن فرصت خوبی برای ایجاد اشتغال در مرند است

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه پاشایی صبح دوشنبه در آئین امضای قرارداد مشارکت باشگاه تراکتور در یک شرکت معدنی در شهرستان مرند گفت: باشگاه تراکتور با سهامدار شدن در پروژه معدنی، به درآمد پایدار دست یافت.

وی با بیان اینکه شهرستان‌های مرند و جلفا در گذشته عقب ماندگی صنعتی داشتند، ادامه داد: طی چند سال اخیر شاهد اتفاقات خوبی بوده که شاید مهمترین آن نیز اکتشافات معدن مس و تأئید ذخایر فلزی در ارتفاعات شمال شرق مرند است.

پاشایی با بیان اینکه امیدواریم این معدن در آینده باعث ارتقای شاخص‌های اقتصادی شهرستان شود، افزود: درآمد پایدار یعنی اینکه باشگاه تراکتور تا سالیان سال درآمد خواهد داشت و مانند باشگاه‌هایی مطرح دنیا متکی به درآمدهای خودش خواهد بود.

وی با بیان این‌که این معدن مس، زبانزد خاص و عام شده و در خاورمیانه مطرح خواهد شد، گفت: این پروژه وقتی به دست انسان توانمندی چون آقای زنوزی اجرا شود؛ قطعاً سرعت عمل خواهد داشت.

وی ادامه داد: هفت درصد سهم باشگاه از شرکت معدنی، عدد بالایی است و باشگاه می‌تواند در آینده، تمامی شهرها را از حیث ایجاد آکادمی پوشش بدهد که قطعاً ثمرات آن برای منطقه نیز خواهد بود.

وی همچنین در خصوص تکمیل زنجیره تولید مس در منطقه نیز گفت: معادن با هم فرق دارند. زنجیره ارزش تولید خوب است که ایجاد شود، ولی مسائل زیست محیطی بسیاری در استان داریم که در اثر تصمیمات هیجانی و غلط در گذشته ایجاد شده‌اند. خوشبختانه این معدن، آلودگی محیط زیستی ندارد. تکمیل زنجیره ارزش مس و احداث کارخانه ذوب مشکلات زیست محیطی ایجاد می‌کند که به عنوان یک شهروند این خطه، نمی‌خواهیم محیط زیست منطقه را از بین ببریم.

پاشایی تاکید کرد: این معدن فقط مس ندارد و فلزات دیگری را نیز در خود جای داده و نباید با مس سونگون مقایسه شود.