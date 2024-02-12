  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۱۰

شاهی اعلام کرد؛

محکومیت قاچاقچیان بادام هندی

محکومیت قاچاقچیان بادام هندی

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه از رسیدگی به پرونده قاچاق ۶ هزار و ۷۵۰ کیلوگرم بادام هندی و ۶ هزار و ۲۳۰ کیلوگرم بادام زمینی خارجی به ارزش ۳۱ میلیارد و ۱۶۴ میلیون ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی، مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه گفت: پرونده قاچاق ۶ هزار و ۷۵۰ کیلوگرم بادام هندی و ۶ هزار و ۲۳۰ کیلوگرم بادام زمینی خارجی به ارزش ۳۱ میلیارد و ۱۶۴ میلیون ریال در شعبه ششم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کرمانشاه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاها، متهم ردیف اول را به پرداخت ۳۱ میلیارد و ۱۶۴ میلیون ریال جزای نقدی معادل یک برابر ارزش کالا محکوم کرد.

شاهی گفت: شعبه همچنین متهم ردیف دوم را به پرداخت ۵۲ میلیارد و ۱۶۴ میلیون ریال جزای نقدی معادل یک برابر ارزش کالا به علاوه ارزش کارشناسی شده خودرو حامل کالاهای قاچاق محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه افزود: مأموران نیروی انتظامی تنگه مرصاد در هنگام گشت زنی از یک دستگاه کامیون کشنده در محور اسلام آباد - کرمانشاه کالاهای قاچاق را کشف و برای رسیدگی و اعمال قانون به تعزیرات حکومتی کرمانشاه ارسال کردند.

کد خبر 6021952

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها