احتمال سفر هیات اسراییلی به قاهره برای مبادله اسرا قوت گرفت!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، رسانه‌های رژیم صهیونیستی بامداد سه‌شنبه از سفر هیأتی متشکل از سران موساد و شاباک به مصر برای دیدار با رییس سازمان «سیا» خبر دادند.

وبگاه عبری والا روز دوشنبه گزارش داد که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با سفر این هییت به قاهره برای گفت و گو درباره توافق مبادله اسرا با حماس، موافقت کرده است.

بر این اساس در سفر احتمالی هیأت اسراییلی به قاهره، ریاست این هییت را رونین بار، رییس شاباک به عهده گرفته و دیوید بارنیا، رییس موساد و ژنرال نیتسان آلون هم به او خواهند پیوست.

با این حال دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی در پاسخ به پرسش این رسانه اعلام کرد هنوز تصمیم قطعی برای اعزام این هیأت گرفته نشده است.

واللا نیوز در بخش دیگری از خبر خود اعلام کرد، دو روز پیش یکی از مسیولین عالی‌رتبه اسراییلی فاش کرد اعزام یا عدم اعزام این هیأت بیش از هر چیز به میزان موفقیت مصر و قطر در قانع کردن حماس به عقب نشینی از خواسته‌هایش بستگی دارد و در صورت پذیرش حماس با چارچوب پیشنهادات پاریس این سفر انجام خواهد شد.