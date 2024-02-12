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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱:۲۶

محمد علی الحوثی در همبستگی با مردم رفح در غزه مطرح کرد؛

یمن آماده نقش‌آفرینی جدی با مصر درصورت حمایت عملی از مردم رفح است

یمن آماده نقش‌آفرینی جدی با مصر درصورت حمایت عملی از مردم رفح است

محمد علی الحوثی، عضو شورای عالی سیاسی یمن در ادامه همبستگی با مردم غزه و ساکنان شهر رفح در پیامی به مقامات مصری از آمادگی صنعا برای نقش آفرینی در کنار مصر در صورت دفاع از مردم رفح خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی الحوثی، عضو شورای عالی سیاسی یمن در سخنانی در حمایت از مردم مقتدر غزه در فلسطین و همبستگی با ساکنان شهر رفح در برابر رژیم صهیونیستی در پیامی به مقامات مصری تاکید کرد که در صورتی که مصر در کنار مردم رفح در نوار غزه قرار گیرد، ما هم در کنار مصر قرار خواهیم گرفت.

الحوثی افزود: برای هماهنگی قوی و مؤثر و فعال با مصر آماده هستیم.

عضو شورای عالی سیاسی یمن گفت: امیدواریم دیگر کشورهای عربی در کنار مردم رفح در نوار غزه قرار گیرند تا در برابر رژیم اسرائیل بازدارندگی ایجاد شود.

کد مطلب 6022799

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    نظرات

    • IR ۰۱:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      0 0
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      کشتی اسرایئل غرق میشه
    • NP IR ۰۸:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      0 0
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      این اقدام همکاری دفاع از ملت پناهنده غزه در رفح مؤثره حتی برای خود مصر اگر کشورهای دیگه هم اضافه همراه باشند خوبه اسرائیل آمریکا متوجه خواهد شد که دست درازی بیشتر و عبور از خط قرمز مصر در رفح به سمت و سوی مردم چه عواقبی برخوردی در مقابل وحشیگری آنها خواهد داشت . اما باید همه همراه مصر آماده باشند

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