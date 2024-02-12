حمله به رفح مملو ازآوارگان، جنایت بشری ونتانیاهو درپی نجات خوداست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، حمدان روز دوشنبه در نشست خبری درباره عملیات زمینی احتمالی اشغالگران در رفح غزه اعلام کرد: ادامه جنگ وحشیانه اشغالگران در غزه همه شرکت کنندگان در این جنگ را در برابر مسئولیتی تاریخی قرار خواهد داد.

ادامه اظهارات این رهبر حماس به شرح زیر می‌باشد:

«نتانیاهو جنایتکار جنگی همچنان بر ادامه نسل‌کشی ملت فلسطین در غزه اصرار دارد. همه دنیا داستان هند دختربچه فلسطینی که نیروهای امدادرسان را به یاری طلبید و در نهایت به شهادت رسید، دنبال کردند.

دشمن صهیونیستی کودکان و تیم‌های پزشکی و امدادی را هدف قرار می‌دهد و این لکه ننگی است که هرگز با گذر زمان پاک نخواهد شد.

ارتش صهیونیستی به محاصره بیمارستان ناصر در خان یونس و هدف قرار دادن کادر پزشکی و درمانی ادامه می‌دهد. آنچه را که بر سر دکتر محمد ابو سلمیه مدیر بیمارستان شفا آمده، به شدت محکوم می‌کنیم.

دکتر ابو سلمیه تحت فشارهای دشمن صهیونیستی حاضر نشد از او فیلم گرفته شود و بگوید مقاومت از بیمارستان شفا به عنوان مقری نظامی استفاده کرده است.

از جامعه بین‌الملل دعوت می‌کنیم به مسئولیت خود در حمایت از بیمارستان ناصر عمل کند. دشمن نازی و جنایتکار همچنان به تجاوزات و جنایات خود علیه اسرای فلسطینی ادامه می‌دهد.

در دیدارهای هیئت حماس در قاهره پاسخ ما به طرح پیشنهادی پاریس بررسی شد. معادلاتی که دشمن برای مبادله اسرا ارائه می‌دهد، عدم جدیت آن را ثابت می‌کند.

حماس روز گذشته در جریان پاسخ رژیم صهیونیستی به طرح پیشنهادی پاریس قرار گرفت. پاسخ رژیم اشغالگر عقب‌نشینی از طرح پاریس بود و موجب ایجاد موانعی شد که کمکی به انعقاد توافق نمی‌کند.»