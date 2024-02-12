ابراز نگرانی دادستان لاهه درباره حمله احتمالی رژیم اسراییل به رفح

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان کل دیوان بین‌المللی کیفری نسبت به احتمال حمله زمینی رژیم صهیونیستی به رفح عمیقاً ابراز نگرانی کرد و گفت که ناقضان قوانین بین‌المللی را پاسخگو خواهیم کرد.

خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داد که «کریم خان»، دادستان کل دیوان بین‌المللی کیفری روز دوشنبه در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، نوشت: عمیقاً نگران گزارش‌ها از بمباران و احتمال حمله زمینی نیروهای اسرائیلی در رفح هستم.

این مقام دیوان رسیدگی به جنایات جنگی هشدار داد: دفتر من فعالانه ارتکاب هر گونه جنایتی را بررسی می‌کند. کسانی که قوانین را نقض می‌کنند، پاسخگو خواهند شد.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به تازگی اعلام کرد که عملیات زمینی در رفح ظرف دو هفته آینده آغاز خواهد شد. نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه گزافه‌گویی‌های خود خواستار نابودی گردان‌های نظامی جنبش حماس در رفح تا قبل از ماه رمضان شد.

دیوان بین المللی دادگستری در روزهای ۱۱ و ۱۲ ژانویه در لاهه دو جلسه علنی را به عنوان بخشی از آغاز رسیدگی به شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم اسرائیل به اتهام ارتکاب «جنایت نسل کشی علیه ساکنان نوار غزه برگزار کرد.

دادگاه بین‌المللی دادگستری، رژیم اسرائیل را در حمله وحشیانه به مردم غزه محکوم کرد که اقداماتی برای جلوگیری از نسل‌کشی علیه فلسطینیان و بهبود وضعیت انسانی در نوار غزه انجام دهد، اما این تصمیم توقف جنگ رژیم صهیونیستی علیه ساکنان غزه را شامل نشد.

شمار شهدا از آغاز تجاوز علیه غزه از ۷ اکتبر (۱۵ مهر) تاکنون به ۲۸ هزار و ۳۴۰ و شمار زخمی‌ها هم به ۶۷ هزار و ۹۸۴ نفر رسید.