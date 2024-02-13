یورش بامدادی گسترده نظامیان صهیونیست به جنین در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر، نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد امروز به شهر جنین و شهرک بیت ریما در شمال غربی رام الله واقع در کرانه باختری یورش بردند.

منابع فلسطینی از رویارویی مسلحانه میان جوانان مبارز و نظامیان متجاوز در شهر جنین خبر دادند.

گزارش‌های خبری حاکیست که اشغالگران صهیونیست بامداد امروز سه‌شنبه همراه با ده‌ها خودروی نظامی و بولدوزر به شهر جنین در کرانه باختری یورش برده و همزمان با نیروهای مقاومت فلسطین درگیر شده و عملیات تخریب خیابان‌ها و زیرساخت‌های موجود در این مناطق را آغاز کردند.

منابع فلسطینی گزارش دادند که که ده‌ها دستگاه خودروی نظامی ارتش رژیم صهیونیستی همراه با تعدادی بولدوزر به شهر و اردوگاه جنین در شمال کرانه باختری اشغالی از محور خیابان حیفا یورش بردند.

رسانه‌های فلسطینی از درگیری مسلحانه مبارزان فلسطینی با نظامیان صهیونیست در نزدیکی میدان «الاحمدین» در شهر جنین خبر دادند.