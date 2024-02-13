به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جعفری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مجوز جذب و بکارگیری جوانان مؤمن، نخبه، متخصص، انقلابی و تحول‌خواه تحت عنوان طرح شهید زین الدین در سال ۱۴۰۱ از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور به استانداران ابلاغ و اجرای طرح فوق در دستور کار قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: این طرح در راستای بیانات مقام معظم رهبری، مبنی بر جوان سازی دولت و تشکیل دولت جوان انقلابی و نظر به دستورات مؤکد رئیس جمهور در خصوص تقویت اختیارات استان‌ها در جذب و بکارگیری نیروی انسانی، ساماندهی نیازهای واقعی دستگاه‌های اجرایی استان با رویکرد ارتقا بهره‌وری منابع انسانی و همچنین ارائه خدمات مناسب به مردم و ایجاد بستر مناسب برای اجرایی شدن برنامه‌های توسعه متوازن استان ابلاغ شده و فرصت مناسبی برای خدمت گذاری مؤثرتر و بیشتر جوانان انقلابی و متعهد فراهم می‌کند.

معاون استاندار بوشهر گفت: بر اساس مجوز صادره سازمان اداری و استخدامی کشور این طرح شامل بکارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین، نخبگان و استخدام پیمانی است.

جعفری افزود: سهمیه‌های اختصاص یافته به استان با اولویت حوزه‌های پیشران، گلوگاه‌های فساد و برنامه‌های تحولی استان توزیع شده است.

وی اضافه کرد: در همین راستا برنامه تحول استان با همکاری استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهیه و توسط معاونت هماهنگی، پیگیری‌های ویژه و خدمات مدیریت دفتر رئیس جمهور مورد تأیید قرار گرفته است.

جعفری ابراز داشت: استخدام پیمانی در طرح شهید زین‌الدین شامل بکارگیری افراد بومی واجد شرایط در جایگاه‌های اختصاصی دستگاه‌های اجرایی استان است که ثبت نام آزمون استخدام پیمانی از ۱۱ بهمن ماه برای ۱۸ استان آغاز شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر گفت: در این مرحله تعداد ۶۷ سهمیه استخدامی به دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر شامل اداره کل جهاد کشاورزی، اداره کل شیلات، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، اداره کل حفاظت محیط زیست، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و اداره کل ورزش و جوانان برای جذب نیرو در قالب استخدام پیمانی اختصاص دارد.

وی تاکید کرد: متقاضیان می‌توانند از ۱۱ بهمن ماه تا ۱۱ اسفندماه سال جاری با مراجعه به سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

وی تصریح کرد: به منظور بهره‌مندی مردم استان از این فرصت ارزشمند که به همت دولت مردمی حضرت آیت الله رئیسی و در راستای امیدآفرینی، تقویت روحیه و افزایش سطح رضایتمندی مردم و به ویژه جوانان عزیز فراهم شده، انتظار می‌رود واحدهای روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌های استان نسبت به اطلاع رسانی عمومی اقدام کنند.