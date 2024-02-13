به گزارش خبرنگار مهر، دستاندرکاران برگزاری سیزدهمین جشنواره سرود رضوی روز سهشنبه بیست و چهارم بهمن طی نشستی که در ساختمان معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، به تشریح جزییات این رویداد موسیقایی در قالب بیست و یکمین جشنواره بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) پرداختند.
فرهاد قائمیان دبیر هنری جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع) در ابتدای این نشست خبری گفت: سیزدهمین جشنواره سرود رضوی در قالب جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع) در سه بخش همگانی، میدانی و رقابتی پیش روی مخاطبان قرار میگیرد. این در حالی است که بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، مهلت ارسال آثار به بخشهای همگانی و رقابتی تا بیست و پنجم اردیبهشت ۱۴۰۳ تعیین شده است. در بخش میدانی هم مهلت ارسال آثار هم تا بیست و پنجم فرودین سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است. توضیح دیگر اینکه مراسم افتتاحیه و اختتامیه این رویداد در دهه ولایت برگزار میشود که جزییات آن طی هفتههای آینده اعلام میشود.
وی افزود: حدود ۳۶ هزار دانشآموز برای حضور در سیزدهمین جشنواره سرود رضوی اعلام آمادگی کردهاند که این تعداد در قالب ۴۳ گروه سرود در سه بخش با همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و بنیاد فرهنگی هنری امام رضا (ع) آثار خود را ارایه میدهند. البته پیشبینیهای لازم انجام شده تا مراسم اختتامیه سیزدهمین جشنواره سرود رضوی در حرم نورانی امام رضا (ع) برگزار شود و تمام دوستانی که انتخاب میشوند، اوایل تیر سال آینده در دهه ولایت به میزبانی مشهد آثارشان را ارایه خواهند داد.
دبیر هنری جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع) در ادامه صحبتهای خود بیان کرد: تمام تلاش خود را انجام دادهایم تا با رویکردی پژوهشی علاوه بر میزبانی از اجراهای سرود، به فضای آموزشی هم توجه کنیم. در این راستا کارگاههای آموزشی را در حوزه سرود برگزار میکنیم که بتوانیم نقشی در توسعه علمی و کیفی این حوزه داشته باشیم. البته در رابطه با تولیدات مرتبط با امام رضا (ع) هماهنگیهایی انجام شده که بتوانیم سرودهایی را با حمایت بنیاد امام رضا (ع) تولید کنیم.
حجت الاسلامی پوشانی معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش هم در این نشست توضیح داد: یکی از نکات مهمی که وزیر آموزش و پرورش در جلسات شورای معاونین مطرح میکند، بحث همافزایی مطابق با ظرفیتهای آموزشی است. دانشآموز متعلق به حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران است. این عزیزان امانتی در دستان ما هستند و همه ما باید در جهت توسعه واژه «تربیت» آنها گامهای موثری برداریم. اگر امروز دنبال دانشآموز تراز انقلاب اسلامی هستیم و میخواهیم آینده خوبی را برای او ترسیم کنیم، لازمهاش این است که همه پای کار باشند.
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: «سند تحول بنیادین» نقش همه را برای دانشآموز و ما مشخص کرده است. در این سند مدرسه به عنوان کانون تربیتی محله اشاره شده که دانشآموز قرار نیست فقط با کتاب درسی رشد کند. او باید در فضای غیررسمی و اختیاری خارج از مدرسه هم شرایطی را پیش روی خود ببیند که بتواند در حوزههای فرهنگی هنری نیز تلاش داشته باشد.
پوشانی با اشاره به دیگر مبانی «سند تحول بنیادین» و نقش آن در فضای فرهنگی کشور، تصریح کرد: هنر رساترین ابزار برای انتقال مفاهیم تربیتی است و اگر ما میخواهیم دانشآموز به سمت یک تربیت فرهنگی هدایت شود، بیتردید سرود به عنوان بستر عمیق و کامل تربیتی که امروز مورد غفلت واقع شده، می تواند نقش موثری در این جریان ایفا کند. این همان موضوعی است که مقام معظم رهبری در توصیف نقش تربیتی سرود نیز به آن اشاره و این گونه هنری را به عنوان یک ظرفیت خوب در حوزه تربیت معرفی فرمودند.
وی در ادامه این نشست خبری گفت: سرود تجلی کار مربی تربیتی در مدرسه است و امروز ما در وزارت آموزش و پرورش باید بتوانیم از ظرفیت سرود برای تولیدات ارزشمند و تاثیرگذار در حوزه تربیتی استفاده کنیم. خوشبختانه اقدامات خوبی هم در این زمینه انجام گرفته که در این میان میتوان به سرود «آقا اجازه»، «قلههای روشن» و دیگر محصولات اشاره کرد. اتفاقا همین محصولات پرمخاطب است که ما را مصمم کرد تا بتوانیم از این ظرفیت استفاده بیشتری داشته باشیم تا بتوانیم از سرود برای توسعه مفاهیم معنوی در میان دانشآموزان کارهایی را انجام دهیم.
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برگزاری سیزدهمین دوره برگزاری جشنواره سرود رضوی گفت: دوره سیزدهم جشنواره سرود رضوی دومین دورهای است که با همکاری وزارت آموزش و پرورش برگزار میشود و میتواند در کنار برگزاری جشنواره فرهنگی هنری «فردا» به عنوان یکی دیگر از فعالیتهای فرهنگی هنری حوزه آموزش و پرورش مورد توجه قرار گیرد. البته برنامهریزیهایی هم انجام گرفته که به برکت نام مقدس حضرت رضا (ع) مراسم اختتامیه را در مشهد برگزار میکنیم و میزبان دانشآموزان عزیز میشویم.
پوشانی تصریح کرد: ما در آموزش و پرورش فقط به یک کلمه فکر میکنیم و آن کلیدواژه «تربیت» است. موضوعی که در سراسر مبانی «سند تحول بنیادین» مورد توجه است. این کلمه «تربیت» عبارت مهمی در سند تحول است که بیتردید جشنواره سرود رضوی میتواند نقش مهمی در تبیین این واژه و استفاده تربیتی از آن، موثر عمل کند. موضوعی که خوشبختانه استقبال مخاطبان از آن نشاندهنده اتفاقات خوبی است.
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به دیگر فعالیتهای آموزش و پرورش در حوزه سرود گفت: تمام تلاش ما این است که علاوه بر استفاده از ظرفیتهای معنوی در حوزه تولید سرود، از ظرفیت کتابهای درسی مقاطع مختلف تحصیلی نیز برای سرود استفاده کنیم. البته که ما وظیفه داریم برای ایدئولوژی که ریشه در فطرت دانشآموزان دارد، فعالیتهایی را انجام دهیم اما شما مطمئن باشید جشنواره سرود و اساسا مقوله سرود در آموزش و پرورش هیچ دستوری ندارد. بنابراین میزبان هر هنرمند و آهنگسازی که فکر میکند میتواند به ما کمک کند، هستیم. شما مطمئن باشید عرصه برای همه باز است حتی اگر اهالی موسیقی بیایند و سرود تولید کنند ما آثارشان را خریداری میکنیم و در این زمینه هم آماده هرگونه همکاری هستیم.
سید مجتبی ذبیحی دبیر سیزدهمین جشنواره سرود رضوی هم در ادامه این نشست خبری گفت: موضوع جشنواره سرود رضوی در مدح و منقبت حضرت رضا (ع)، حضرت معصومه (س) و حضرت شاهچراغ (ع) و جلوههای فرهنگ رضوی است و نحوه پذیرش آثار هم از مسیر سامانه «شمس توس» انجام میگیرد. این در حالی است که ما برای اولین بار صفر تا صد تولید آثار را به استانها واگذار کردیم و برنامهریزیها را هم به شکلی طراحی کردیم که اختتامیه جشنواره در حرم مطهر رضوی و در کنار زائران امام رضا (ع) برگزار شود که آنها نیز از شنیدن آثار لذت ببرند.
وی افزود: ما در این دوره اثر برگزیده بر اساس آرای مردمی هم داریم که مردم آثار اجراشده در بخش میدانی را انتخاب میکنند. این در حالی است که در بخش رقابتی آثار ارایهشده از سوی هنرمندان خانم و آقا به صورت جداگانه داوری میشوند تا در حوزه کیفیت بتوانیم به شکل عادلانهتری کارها را ارزیابی کنیم. این جشنواره هم کاملا یک جشنواره دانشآموزی است که حتی گروهها و کانونهای شرکتکننده باید حتما دانشآموز باشند.
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