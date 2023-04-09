به گزارش خبرنگار مهر، حسن دستپروری معاون ترویج و جریانسازی بنیاد بینالمللی فرهنگی و هنری امامرضا علیهالسلام از تمدید مهلت ارسال آثار به جشنوارههای رضوی خبرداد و اظهار داشت: با توجه به تعطیلات ایام نوروز و همچنین درخواستهای متعدد علاقهمندان درباره تمدید مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنوارهها، با هماهنگیهای لازم مقرر شد مهلت ارسال جشنوارههای داستان، سرود، شعر کودک و نوجوان، جلوههای فرهنگ رضوی در رسانهها، جشنواره داستان کودک و نوجوان، جشنواره خوشنویسی، جشنواره بینالمللی عکس، جشنواره آواها و نواها و جشنواره گرافیک رضوی تمدید شود.
وی با اعلام جزئیات تمدید جشنوارهها بیان کرد: جشنواره داستان رضوی که در دو بخش داستان کوتاه و طرح رمان برگزار میشود تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ تمدید شده است. همچنین در خصوص جشنواره داستان کودک و نوجوان رضوی نیز علاقهمندان میتوانند تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.
دبیر ستاد جشنواره بینالمللی امام رضا (ع) عنوان کرد: مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره شعر کودک و نوجوان رضوی ۲۰ فروردینماه جاری تعیین شده و برای حضور علاقهمندان در جشنواره سرود رضوی نیز ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ بهعنوان مهلت ارسال آثار درنظر گرفته شد.
دستپروری تصریح کرد: مهلت ارسال آثار به جشنواره «جلوههای فرهنگ رضوی در رسانهها» تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ و جشنواره «خوشنویسی رضوی» تا ۳۱ فروردینماه جاری تمدید شده است.
وی افزود: آخرین مهلت ارسال اثر به دبیرخانه جشنواره «آواها و نواهای رضوی» ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ اعلام شد و آخرین مهلت ارسال اثر برای جشنواره «گرافیک رضوی» ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ است.
معاون ترویج و جریانسازی بنیاد بینالمللی فرهنگی و هنری امامرضا علیهالسلام با بیان اینکه علاقهمندان برای حضور در جشنوارههای رضوی میتوانند به پایگاه اینترنتی بنیاد امامرضا (ع) به نشانی ShamsToos.IR مراجعه کنند، گفت: هرگونه اطلاعات مربوط به جشنوارههای رضوی از طریق پایگاه اینترنتی بنیاد قابل دسترسی است و علاقهمندان میتوانند از طریق این پایگاه در جشنوارهها شرکت کنند.
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