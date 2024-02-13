هشدار پلیس نسبت به سندسازی برای خرید و فروش خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبداله چولکی گفت: در پی ارجاع پرونده‌هایی به پلیس آگاهی مبنی بر سندسازی برای اموال شکات، موضوع به صورت ویژه در دستور کار اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات تکمیلی مشخص شد که متهمان پس از جلب اعتماد مالکین اصلی تحت عنوان خرید خودروهایشان با قیمت‌های مناسب و بالا، اقدام به دریافت خودروها می‌کردند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: در ادامه این افراد کلاهبردار با جازنی، جعل مدارک هویتی و مالکیتی، چند نفر را تحت عنوان مالک به دفاتر اسناد رسمی معرفی و موفق به فروش خودروهای مذکور به ارزش تقریبی ۹۰۰ میلیارد ریال کرده بودند.

وی گفت: با تلاش کارآگاهان مبارزه با کلاهبرداری پلیس آگاهی و اقدامات اطلاعاتی و پلیسی چهار نفر از متهمان اصلی دستگیر و در بازجویی‌های تخصصی به بزه انتسابی معترف و پس از صدور قرار قانونی مناسب تحویل زندان شدند.

سرهنگ چولکی با بیان اینکه اقدام سریع و بررسی دقیق موضوع توسط پلیس آگاهی منجر به عقیم ماندن اهداف آتی مجرمان شد به شهروندان توصیه کرد: برای اطمینان از اصالت یک سند، باید از مرجع صدور آن یعنی شناسنامه از ثبت احوال، مدرک تحصیلی از مدرسه و دانشگاه و … و اسناد مالکیت از ادارات ثبت اسناد و املاک استعلام گرفت.

وی در پایان تاکید کرد: شهروندان معاملات و قراردادهای خود را در مراکز رسمی و قانونی انجام و به ثبت برسانند تا از دخل و تصرف در آن جلوگیری و تحت حمایت‌های قانونی قرار گیرند.