  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۲۳

عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق:

آمریکا نمی‌گذارد عراق با دیگر کشورها قراردادهای تسلیحاتی امضا کند

آمریکا نمی‌گذارد عراق با دیگر کشورها قراردادهای تسلیحاتی امضا کند

یکی از اعضای پارلمان عراق آمریکا را به مانع تراشی در برابر مجهز کردن ارتش عراق به سلاح‌های جدید متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «محمد الشمری» عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق تاکید کرد: آمریکا مانع تجهیز کردن ارتش عراق می‌شود و نمی‌گذارد این کشور قراردادهای تسلیحاتی با روسیه، چین و اروپا امضا کند.

وی افزود: آمریکایی‌ها اعطای تجهیزات نظامی به ارتش عراق را در انحصار خود قرار داده‌اند و این مساله نزدیک است که به یک مشکل بزرگ تبدیل شود.

کارشناسان و صاحب نظران عراقی پیشتر تاکید کرده بودند راهبرد نظامی آمریکا در قبال عراق این است که مانع مجهز کردن ارتش این کشور به سلاح‌های جدید و پیشرفته شود.

آنها تاکید کردند که آمریکایی‌ها علاقه‌ای ندارند عراق به روسیه، چین و کشورهای اروپایی برای بستن قراردادهای تسلیحاتی نزدیک شود.

کد مطلب 6023067

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها