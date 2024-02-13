به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «محمد الشمری» عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق تاکید کرد: آمریکا مانع تجهیز کردن ارتش عراق میشود و نمیگذارد این کشور قراردادهای تسلیحاتی با روسیه، چین و اروپا امضا کند.
وی افزود: آمریکاییها اعطای تجهیزات نظامی به ارتش عراق را در انحصار خود قرار دادهاند و این مساله نزدیک است که به یک مشکل بزرگ تبدیل شود.
کارشناسان و صاحب نظران عراقی پیشتر تاکید کرده بودند راهبرد نظامی آمریکا در قبال عراق این است که مانع مجهز کردن ارتش این کشور به سلاحهای جدید و پیشرفته شود.
آنها تاکید کردند که آمریکاییها علاقهای ندارند عراق به روسیه، چین و کشورهای اروپایی برای بستن قراردادهای تسلیحاتی نزدیک شود.
نظر شما