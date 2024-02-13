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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۱۶

نماینده پارلمان عراق:

حمله‌های مقاومت عراق باعث شد آمریکایی‌ها پای میز مذاکره حاضر شوند

حمله‌های مقاومت عراق باعث شد آمریکایی‌ها پای میز مذاکره حاضر شوند

یکی از نمایندگان پارلمان عراق حمله های نیروهای مقاومت را عامل حاضر کردن آمریکا پای میز مذاکرات درباره خروج از عراق دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «ثائر الجبوری» نماینده پارلمان عراق تاکید کرد: مقاومت اسلامی در عراق برآمده از خواست و نظر مخالف مردم این کشور در برابر حضور اشغالگران آمریکایی است.

وی افزود: آمریکایی‌ها نمی‌توانند به صورت مستقیم با مقاومت اسلامی عراق درگیر شوند. حمله‌های نیروهای مقاومت علیه پایگاه‌های آمریکا طی دوره گذشته به مثابه مقابله با نقشه‌های توسعه طلبانه واشنگتن است.

الجبوری بیان کرد: همین حمله‌های نیروهای مقاومت باعث شد آمریکا در خصوص موضوع بیرون کردن نیروهای رزمی خود از عراق پای میز مذاکره بیاید.

وی بیان کرد: اینکه شاهد عدم موضع گیری برخی جریان‌های سیاسی در داخل پارلمان عراق در برابر حضور اشغالگران آمریکایی در کشور هستیم به این معنی است که جریان‌های مذکور حضور آمریکایی‌ها و اشغال کشور را تایید می‌کنند.

وی گفت: این در حالی است که دیگر جریان‌های سیاسی در کنار ملت عراق از مقاومت اسلامی این کشور حمایت کرده و همین مساله باعث خنثی شدن تمام نقشه‌های آمریکایی‌ها برای نفوذ و مداخله در موضوعات مختلف کشور شد.

کد مطلب 6023022

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