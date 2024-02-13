عملیات نیروهای حشدشعبی علیه مخفیگاه عناصر داعش در فلوجه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، صلاح فاضل العیساوی یکی از فرماندهان نیروهای حشد شعبی در استان الانبار تاکید کرد: نیروهای این سازمان عراقی موفق شدند یک عملیات ضد داعش در منطقه الکرمه واقع در شرق فلوجه انجام دهند.

وی در ادامه افزود: بر اساس اطلاعات به دست آمده ما از وجود مخفیگاه عناصر باقی مانده از تشکیلات تروریستی داعش در این منطقه خبردار شدیم و نیروهای حشد شبی یک عملیات غافلگیرانه علیه این مخفیگاه انجام دادند.

العیساوی اضافه کرد: در این عملیات تعدادی تجهیزات جنگی و مواد منفجره از جمله بمب‌ها و نارنجک‌ها کشف و مصادره شد.

وی بیان کرد: نیروهای حشد شعبی مقادیر زیادی از این مواد منفجره را در جریان عملیات مذکور کشف کردند و تیم‌های خنثی سازی برای خنثی کردن این بمب‌ها بدون برجای ماندن تلفات و خسارات وارد عمل شدند.

لازم به ذکر است که عملیات نیروهای حشد شعبی به صورت روزانه علیه عناصر باقی مانده از تشکیلات تروریستی داعش ادامه دارد.