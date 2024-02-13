زمان پایان دادن به حضور ائتلاف آمریکا در عراق فرا رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «محمد شیاع السودانی» نخست وزیر عراق در جریان بازدید از خط منطقه راهبردی الثرثار که از بیایان های استان صلاح الدین تا غرب نینوا کشیده شده است تاکید کرد: ما در برابر یک فرایند برای پایان دادن به حضور نیروهای ائتلاف بین المللی آمریکا در عراق قرار داریم.

وی افزود: بعد از پایان حضور این نیروها باید امکانات لازم برای پر کردن خلاهایی که ممکن است به وجود آید فراهم شود.

السودانی تصریح کرد: باید تمام مسیرهای نفوذ که عناصر تروریست برای ناامن کردن عراق به فکر استفاده از آن‌ها هستند سد شود.

«وعد القدو» عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق پیشتر تاکید کرده بود: این کمیسیون گزارش خود را در خصوص تجاوز اخیر آمریکا علیه مقرهای حشد شعبی در القائم واقع در غرب الانبار تحویل محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق داد.

وی در ادامه افزود: در این گزارش به شش بخش اصلی در زمینه تجاوز آمریکا به مقرهای امنیتی دولتی که وظیفه آنها حمایت از کشور و مبارزه با تروریسم در منطقه‌های راهبردی است اشاره شد.

القدو اضافه کرد: کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق در این گزارش از نخست وزیر کشور خواسته روند بیرون راندن نظامیان آمریکایی از عراق را تسریع بخشد. ما مسوولیت هر گونه تجاوز جدید در آینده را متوجه این نیروهای می‌دانیم.