رفع ناترازی با مدیریت توامان مصرف آب و برق در حوزه کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام نجفی گفت: یکی از موضوعات اساسی و دغدغههای اصلی وزارت نیرو در حال حاضر مدیریت توأمان مصرف آب و برق در کشور است که حاصل آن موجب رفع ناترازی و ناهماهنگی در دستگاههای بین بخشی در مدیریت مصرف آب و برق خواهد شد.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان در کشت و توسعه گلخانهای در استان، افزود: کشاورزی داریم که ۳۰ لیتر در ثانیه برداشت آب دارد و به کشت محصولاتی مثل گوجهفرنگی و هندوانه مبادرت میکند و در زمان برداشت حتی نمیتواند هزینه کارگر سر زمین را نیز از آن برداشت کند.
نجفی ادامه داد: در سوی دیگر یک شرکت دانشبنیان در یکی از شهرها با برداشت ۳۰ لیتر در ثانیه با کشت مدرن توانسته است بازارهای خارجی را پوشش دهد و در سفر دیماه رئیسجمهور به زنجان فاز نخست آن به بهرهبرداری رسید.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای زنجان خاطرنشان کرد: استان زنجان از جمله استانهایی است که در بخش کشاورزی حدود ۹۵ درصد مصرف آب و برق را دارا است و از طریق سامانه ساپاد این مصارف قابل رؤیت و کنترل است.
گفتنی است تعداد مشترکان چاههای برقدار کشاورزی استان زنجان که حدود ۶ هزار حلقه است که نسبت به استان قزوین که ۲ هزار حلقه است حدود ۳ برابر است و از طریق کنترل به موقع پروانههای بهرهبرداری این کشاورزان میتوان اعمال قانون کرده و از اضافه برداشت متخلفان منابع آبی جلوگیری کرد.
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