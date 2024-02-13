به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار مهدی خواجه امیری معاون هماهنگ‌کننده وزارت دفاع در شانزدهمین جشنواره حضرت علی اکبر (ع) جوان سرباز وزارت دفاع، با تبریک ایام با سعادت شعبان و میلاد با سعادت حضرت امام حسین (ع) و روز پاسدار، گفت: در نامه امام علی (ع) به مالک اشتر، سند آمده است که «لشکریان»، به فرمان خدا دژهای استوار مردم‌اند و زینت «حاکمان»؛ دین به آنها عزت یابد و کار مردم جز به آنها استقامت نپذیرد. این بیان گرانقدر جایگاه ویژه و والای سرباز در دین مبین اسلام و فرهنگ ما دارد.

وی با تاکید بر اهمیت حراست از کشور و ارتقای توان بازدارندگی، اظهار کرد: امروز دشمن به صورت جنگ روانی و نرم و انتشار اکاذیب و دروغ، تلاش می‌کند امنیت ملی را خدشه‌دار کند. پس ما باید هوشیار باشیم و در زمین دشمن بازی نکنیم.

معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع تاکید کرد: تلاش دشمن این است که بین مردم و مسؤولان فاصله ایجاد کند و این موضوع را در ایام اخیر تلاش برای کاهش مشارکت در انتخابات را با جدیت دنبال می‌کند که قطعاً با حضور پُر شور و گسترده مردم این توطئه‌ها هم شکست خواهد خورد.

امیر خواجه امیری با اشاره به تحریم‌های تسلیحاتی در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: یک روز گلوله به اندازه کافی نداشتیم اما امروز به شکلی هستیم که پیشرفت‌های دفاعی موجب امنیت و اقتدار کشورمان شده که در کمتر کشوری می‌توان این توان دفاعی بومی و اقتدار جهانی را مشاهده کرد.