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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۵۶

امیر خواجه امیری:

حضور پُر شور مردم در انتخابات توطئه دشمن را شکست می‌دهد

حضور پُر شور مردم در انتخابات توطئه دشمن را شکست می‌دهد

معاون هماهنگ‌کننده وزارت دفاع گفت: دشمن در ایام اخیر تلاش برای کاهش مشارکت در انتخابات را با جدیت دنبال می‌کند که قطعاً با حضور پُر شور و گسترده مردم این توطئه‌ها هم شکست خواهد خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار مهدی خواجه امیری معاون هماهنگ‌کننده وزارت دفاع در شانزدهمین جشنواره حضرت علی اکبر (ع) جوان سرباز وزارت دفاع، با تبریک ایام با سعادت شعبان و میلاد با سعادت حضرت امام حسین (ع) و روز پاسدار، گفت: در نامه امام علی (ع) به مالک اشتر، سند آمده است که «لشکریان»، به فرمان خدا دژهای استوار مردم‌اند و زینت «حاکمان»؛ دین به آنها عزت یابد و کار مردم جز به آنها استقامت نپذیرد. این بیان گرانقدر جایگاه ویژه و والای سرباز در دین مبین اسلام و فرهنگ ما دارد.

وی با تاکید بر اهمیت حراست از کشور و ارتقای توان بازدارندگی، اظهار کرد: امروز دشمن به صورت جنگ روانی و نرم و انتشار اکاذیب و دروغ، تلاش می‌کند امنیت ملی را خدشه‌دار کند. پس ما باید هوشیار باشیم و در زمین دشمن بازی نکنیم.

معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع تاکید کرد: تلاش دشمن این است که بین مردم و مسؤولان فاصله ایجاد کند و این موضوع را در ایام اخیر تلاش برای کاهش مشارکت در انتخابات را با جدیت دنبال می‌کند که قطعاً با حضور پُر شور و گسترده مردم این توطئه‌ها هم شکست خواهد خورد.

امیر خواجه امیری با اشاره به تحریم‌های تسلیحاتی در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: یک روز گلوله به اندازه کافی نداشتیم اما امروز به شکلی هستیم که پیشرفت‌های دفاعی موجب امنیت و اقتدار کشورمان شده که در کمتر کشوری می‌توان این توان دفاعی بومی و اقتدار جهانی را مشاهده کرد.

کد مطلب 6023186
هادی رضایی

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