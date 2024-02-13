انهدام ۱۶ باند شرط بندی آنلاین با ۷۵۰ میلیارد گردش مالی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید، از شناسایی و دستگیری اعضای باند حرفهای فعال در زمینه شرط بندی اینترنتی خبر داد و اظهار داشت: در جریان پایش شبانه روزی کارشناسان این پلیس بر روی فعالیت سایتهای شرط بندی آنلاین و اشرافیت حاصله در این حوزه، اعضای دو باند ۷ نفره در زمینه اجاره حسابهای بانکی و استفاده از آنها در سایتهای شرط بندی شناسایی و دستگیر شدند.
وی گفت: در این خصوص طی بررسیها و تحقیقات انجام شده مشخص گردید این دو باند حدود ۱۶۰۰ فقره حساب بانکی متعلق به افراد مختلف را اجاره و در اختیار سایتهای شرط بندی قرار دادهاند و گردش مالی بالغ بر ۷۰۱ میلیارد ریال داشتهاند.
رئیس پلیس فتا فراجا ادامه داد: متهمین به انحای مختلف اقدام به اجاره حسابهای بانکی با عنوان موضوعاتی نظیر فرار از مالیات، محدودیتهای سقف تراکنش، فعالیت در حوزه بورس و ارزهای دیجیتال و…، نموده و در تعاقب آن اطلاعات حسابهای اجاره شده را در راستای پولشوییهای مرتبط با سایتهای شرط بندی آنلاین استفاده میکردند.
وی افزود: برابر اقدامات فنی و تخصصی صورت گرفته از سوی واحدهای پلیس فتا استانها، از ابتدای سال جاری ۱۶ باند شرط بندی آنلاین با گردش مالی بالغ بر هفت هزار و پانصد میلیارد ریال متلاشی شد و ۱۵۷ نفر از نفرات اصلی این سایتها در داخل کشور دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدهاند.
رئیس پلیس سایبری کشور در توصیه به شهروندان گفت: تبلیغات سایتهای شرط بندی آنلاین در خصوص کسب درآمد بی زحمت و پولدار شدن در یک شب دروغی بزرگ است که بررسی پروندههای رسیدگی شده نشان میدهد در نهایت منتهی به نابودی زندگی و از دست رفتن سرمایه افراد فریب خورده خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: هرگونه تبلیغ و فعالیت سایتهای شرط بندی آنلاین و همچنین ارائه خدمات به این سایتها جرم بوده و برخورد قانونی لازم از سوی مراجع قضائی صورت خواهد گرفت.
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