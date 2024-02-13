به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال انتشار راهنمای ثبتنام آزمون انتخاب دفتریاری دفتر اسناد رسمی سال ۱۴۰۲ در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ در درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور، با توجه به اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فرصت ثبت نام تمدید شد.
به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آندسته از متقاضیانی که تاکنون برای ثبتنام اقدام نکردهاند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا روز پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
لذا متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق راهنمای ثبتنام، به درگاه اطلاعرسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبتنام اقدام کنند.
ضمناً مقرر شد امکان ویرایش اطلاعات برای متقاضیان ایجاد شود. بر این اساس، آن دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به ثبتنام اقدام کردهاند، میتوانند در صورت تمایل تا پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۲، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.
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