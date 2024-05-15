به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پرسپولیس پس از دو روز استراحت، امروز، تمرینات خود را برای برگزاری هفته‌های پایانی لیگ برتر فصل جاری از سر گرفتند.

* پیش از این تمرین ۷۰ دقیقه‌ای که از ساعت ۱۶:۳۰ آغاز شد، اوسمار ویه‌را یک جلسه فنی برای شاگردان خود برگزار کرد.

* این تمرین که به پاسکاری‌های کوتاه و ترکیب، اجرای پرس و ضد پرس، حفظ توپ در منطقه کوچکی از زمین و فوتبال تمرینی اختصاص داشت با دو غایب همراه بود.

* سعید صادقی که دچار مصدومیت شد و اوستون ارونوف که با توجه به هماهنگی انجام شده، از فردا به سرخپوشان ملحق می‌شود.

* تمرین امروز سرخپوشان، یک میهمان ویژه هم داشت. کودک پرسپولیس که با بیماری صعب‌العلاج روبه‌رو است در تمرین حضور پیدا کرده بود که با استقبال اعضای تیم همراه بود. بازیکنان و مربیان با او عکس یادگاری گرفتند.