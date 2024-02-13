به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه در گفت‌وگو با «بلومبرگ» اعلام کردند ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهور برای دریافت کمک‌های بیشتر اواخر این هفته به برلین، مونیخ و پاریس سفر خواهد کرد.

این دومین سفر رییس‌جمهور اوکراین به اروپای غربی از آغاز عملیات نظامی روسیه خواهد بود.

به گفته این منابع آگاه زلنسکی احتمالا در دیدارهای احتمالی با سران اتحادیه اروپا برای مذاکره درباره تضمین‌های امنتیی تلاش خواهد کرد.

هفته پیش نشریه پولیتیکو در گزارشی تحلیلی درباره وضعیت دولت و ارتش اوکراین در میدان‌های نبرد اعلام کرد که کمک۵۰ میلیارد یورویی اخیر اتحادیه اروپا مشکلی را در اوکراین حل نخواهد کرد.

به نوشته این نشریه شکاف بودجه کی‌یف تنها در سال جاری بیش از ۴۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود و بسته کمکی اختصاص یافته تا سال ۲۰۲۷ تمدید خواهد شد. آن‌گونه که پولیتیکو گزارش داده بانک جهانی تخمین می زند که نیازهای بلندمدت بهبود وضعیت اوکراین بالغ بر ۴۱۱ میلیارد دلار است.

دوشنبه گذشته هارالد ویلیمسکی، نماینده پارلمان و رهبر حزب آزادی اتریش اعلام کرد که اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است برای کی‌یف کمک ۵۰ میلیارد یورویی تامین کند و این در حالیست که آنها به خوبی می‌دانند که اوکراین یکی از فاسدترین کشورهاست.

ویلیمسکی تاکید کرد: براساس تصمیم شورای اتحادیه اروپا، حالا قرار است ۵۰ میلیارد یوروی دیگر به اوکراین تزریق کنیم و این در حالی است که می‌دانیم اوکراین یکی از فاسدترین کشورهاست و الیگارش‌های کی‌یف پول کمکی را بالا می‌کشند.

تازه‌ترین نظرسنجی که انجمن روانشناسی آمریکا به تاریخ ۳۱ ژانویه منتشر کرده است، نشان می‌دهد که حزب آزادی اتریش با ۲۷.۳ درصد ارجحیت اخذ رای، یکی از محبوب‌ترین احزاب سیاسی اتریش است.

سران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، اول فوریه به اتفاق، تخصیص ۵۰ میلیارد یورو از بودجه بروکسل را به عنوان بسته کمکی جدید به کی‌یف ظرف چهار سال آینده، تصویب کردند.

آنها پس از آنکه مجارستان که نسبت به تخصیص بودجه به اوکراین تردید داشت را وادار کردند تا از وتوی این بسته صرف نظر کند، پیشنهاد بوداپست برای ایجاد سازوکار نظارت و کنترل بر هزینه‌های کی‌یف را تصویب کردند. بروکسل پس از یک سال، موضوع را بازنگری و پس از دو سال نیز در حجم بودجه تخصیصی به کی‌یف تجدیدنظر خواهد کرد.