به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، الکساندر رووین، مدیر موسسه تحقیقات علمی در حوزه پزشکی قانونی مدعی شد که روسیه برای نخستین بار در جنگ با اوکراین که حدود دو سال از آغاز آن میگذرد، از موشک مافوق صوت «زیرکن» استفاده کرده است.
به گفته رووین، موسسه مذکور تحلیل اولیه بقایای موشک مافوق صوت روسیه که در حمله هفتم فوریه استفاده شده را تکمیل کرده است.
او در کانال تلگرامی خود ویدئویی منتشر کرده و مدعی شده است که بقایای موشک نشان میدهد که عناصر بهکار رفته در آن مشخصههای موشک زیرکن ۳M۲۲ است. وزارت دفاع روسیه هنوز به این ادعا واکنشی نشان نداده است.
موشک زیرکن بُردی معادل یک هزار کیلومتر دارد و سرعت آن ۹ برابر سرعت صوت است. تحلیلگران نظامی گفتهاند که سرعت این موشک بدان معناست که زیرکن میتواند زمان واکنش پدافند هوایی را به شدت کاهش داده و این توانایی را دارد تا اهداف بزرگ و مستحکم را در عمق خاک دشمن هدف قرار دهد.
روسیه پیشتر اعلام کرده بود که آزمایش موشک زیرکن را در ژوئن ۲۰۲۲ تکمیل و ولادیمیر پوتین، رییس جمهور این کشور آن را بخشی از نسل نوین سامانههای تسلیحاتی رقابتناپذیر توصیف کرده است
در صورت صحت ادعای اوکراین، این موشک میتواند چالشی جدی را متوجه پدافند هوایی این کشور کند آن هم در برههای که تداوم کمک نظامی غرب به کییف در هالهای از ابهام قرار گرفته است.
نظر شما