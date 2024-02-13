درخشش ۶ کودک ایرانی در مسابقه نقاشی پیکاسو آرت هندوستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، مسابقه نقاشی پیکاسو آرت هر ساله با موضوع آزاد در کشور هندوستان برگزار می‌شود و برندگان آن نشان‌های برلیان، طلا و الماس دریافت می‌کنند.

این مسابقه در سال ۲۰۲۳ بیش از هزار شرکت‌کننده داشت و کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۹ ساله ۳۵ کشور جهان در آن شرکت کردند.

بر این اساس آرتا امیری ۱۰ ساله عضو مرکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اصفهان در کنار پنج کودک و نوجوان عضو موسسه غیردولتی پالایش نفت اصفهان به نام‌های سامیار کیانی ۷ ساله، علی کاظمی ۹ ساله، آیلین ململی ۷ ساله، بهار بهروزی ۱۱ ساله و حسنا باستانی ۱۲ ساله همگی نشان طلای این مسابقه را از آن خود کرد.

این ۶ کودک برگزیده از رتبه ۱۰۰، رتبه‌های ۷۳ و ۷۴ را به دست آوردند.