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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۲۱

درخشش ۶ کودک ایرانی در مسابقه نقاشی پیکاسو آرت هندوستان

درخشش ۶ کودک ایرانی در مسابقه نقاشی پیکاسو آرت هندوستان

کودکان ایرانی موفق به دریافت نشان طلا از مسابقه نقاشی پیکاسو آرت سال ۲۰۲۳ کشور هندوستان شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، مسابقه نقاشی پیکاسو آرت هر ساله با موضوع آزاد در کشور هندوستان برگزار می‌شود و برندگان آن نشان‌های برلیان، طلا و الماس دریافت می‌کنند.

این مسابقه در سال ۲۰۲۳ بیش از هزار شرکت‌کننده داشت و کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۹ ساله ۳۵ کشور جهان در آن شرکت کردند.

بر این اساس آرتا امیری ۱۰ ساله عضو مرکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اصفهان در کنار پنج کودک و نوجوان عضو موسسه غیردولتی پالایش نفت اصفهان به نام‌های سامیار کیانی ۷ ساله، علی کاظمی ۹ ساله، آیلین ململی ۷ ساله، بهار بهروزی ۱۱ ساله و حسنا باستانی ۱۲ ساله همگی نشان طلای این مسابقه را از آن خود کرد.

این ۶ کودک برگزیده از رتبه ۱۰۰، رتبه‌های ۷۳ و ۷۴ را به دست آوردند.

کد مطلب 6023459

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