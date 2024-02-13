۶ هزار میلیارد تومان برای خط ۲ متروی اصفهان اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسم زاده ظهر سه‌شنبه با حضور در آئین ورود دستگاه تی. بی. ام به ایستگاه میدان امام حسین (ع) و آغاز ریل‌گذاری خط دوم قطار شهری که در قالب بیست و هشتمین ویژه‌برنامه «به احترام مردم اصفهان» برگزار شد، با بیان این مطلب گفت: پروژه خط ۲ مترو هم‌اکنون در ۲۰ جبهه کاری، ۱۶ ایستگاه و ۲ تونل در حال احداث است و ریل گذاری آن از امروز آغاز می‌شود.

وی افزود: برای احداث هر ایستگاه و تونل در این پروژه از آخرین دستاوردهای فنی و علمی استفاده شده است که برای دانش فنی کشور تجربه فوق العاده‌ای به‌شمار می‌رود.

شهردار اصفهان با بیان اینکه برای پروژه خط ۲ مترو ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای سال آینده پیش‌بینی شده است، خاطرنشان کرد: برآوردها نشان می‌دهد این عدد تا ۱۰ همت نیز خواهد رسید که با ۶ همت کار را شروع کردیم و مابقی را در طول مسیر جذب خواهیم کرد.

انعقاد قراردادهای تکمیل خط ۲ مترو در سال جاری به ارزش ۳ هزار میلیارد تومان

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان و حومه نیز در اینباره گفت: قطار شهری اصفهان ۳ خط مصوب دارد که خط یک با ۲۰ ایستگاه در حال بهره‌برداری است و از جنوب شهر به بهارستان متصل می‌شود.

محسن واعظی‌فر افزود: خط ۲ نیز با ۱۶ ایستگاه از محله دارک در شمال اصفهان آغاز می‌شود و پس از تبادل در ایستگاه امام حسین (ع) در مرکز شهر، مسیر خود را تغییر می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه روند احداث خط ۲ زودتر از زمان مقرر انجام شده و با سرعت خوبی در حال پیشروی است. همچنین امسال برای تکمیل این خط بیش از ۳ هزار میلیارد تومان قرارداد منعقد شده است.

به گفته او، خط ۳ مترو نیز به‌طول ۸ کیلومتر طراحی شده که در صورت تأمین منابع مالی، روند احداث آن انجام می‌شود.

سهم قابل‌توجه ابرپروژه قطار شهری در بودجه ۱۴۰۳ شهرداری اصفهان

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان هم در آئین ورود دستگاه مکانیزه حفار گفت: همه اعضای شورای شهر بر تسریع روند تکمیل ابر پروژه خط ۲ قطار شهری تاکید دارند و خوشبختانه این روند علیرغم تمامی مشکلات درحال انجام است.

محمد نورصالحی با بیان اینکه این اقدامات ثمره تلاش کارگران، مهندسان و پیمانکاران و عزم جدی مدیریت شهری است ابراز امیدواری کرد که این اقدامات گامی اثرگذار در جهت بهبود وضعیت حمل‌ونقل عمومی در اصفهان باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: مدیریت شهری برای سال آینده نیز سهم قابل‌توجهی را در بودجه برای احداث ابر پروژه خط ۲ مترو و تکمیل خط یک در نظر گرفته که نشان‌دهنده اهمیت این پروژه‌ها است.