پرداخت ۸۱۰ میلیارد ریال تسهیلات نوسازی بافت های فرسوده در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد دوستی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در این خصوص گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون ۸۷۱ مورد پروانه ساختمانی صادر شده از شهرداری‌ها جهت دریافت تسهیلات نوسازی بافتهای فرسوده در استان ایلام تشکیل پرونده داده اندو تا این لحظه تسهیلات به ۲۷۲ واحد مسکونی در قالب ۷۷ پروژه پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین سهم نوسازی را در بافت‌های فرسوده استان، مربوط به شهر ایلام است، افزود: مبلغ پرداخت شده به این ۲۷۲ واحد بالغ بر ۸۱۰ میلیارد ریال بوده است و با توجه به استقبال ساکنین بافتهای فرسوده و مشوق‌های دولت در این زمینه و اینکه بانک‌های مختلف استان با تأکید و پی گیری استاندار ایلام همگی پای کار هستند پیش بینی می‌شود میزان پرداخت تسهیلات نوسازی بافتهای فرسوده به زودی با شتاب قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام با اشاره به اینکه ظرفیت خوبی برای تولید مسکن در بافت فرسوده وجود دارد، گفت: در کنار نوسازی بناهای ناپایدار، خدمات زیربنایی و روبنایی در محلات هدف فرسوده نیز ارتقا می‌یابد که این امر به بالارفتن کیفیت زندگی شهری ساکنین در این محلات کمک می‌کند.

فرشاد دوستی خاطر نشان کرد: دولت سیزدهم به‌طور ویژه نوسازی بافت‌های فرسوده را در دستور کار قرار داده و به جهت تحقق این مهم بسته‌های متعدد تشویقی ۱۹ گانه تدوین، تصویب و ابلاغ نموده که حاصل آن در وهله اول باعث کاهش بناهای ناپایدار و به طبع آن ارتقای حفظ جان هموطنانمان در این محدوده‌ها می‌شود که این خود ضرورت اصلی در این حوزه به شمار می‌آید و در مراحل بعدی مسکن مورد نیاز جامعه را فراهم می‌کند و علاوه بر این با نوسازی بافت‌های فرسوده، فضاهای شهری بهبود یافته و در نهایت کیفیت زندگی ساکنان ارتقا می‌یابد و از همه مهمتر ساخت مسکن در جامعه محرک صنایع مختلف خواهد شد و وضعیت اشتغال را بهبود می بخشد.