داوران بهتر است طرفین را به صلح و سازش دعوت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صادقی رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه در اولین همایش داوری حرفه‌ای گفت: برای معتبر تر شدن داوری به سمت اهل فن مانند اساتید دانشگاه‌ها، وکلای هوشمند، سر دفتران و دفتر یاران رفتیم.

وی افزود: به سراغ اقشار مختلف می‌رویم تا به حوزه داوری بپیوندند تا بتوانند به شکل حرفه‌ای در اختلافات مردم داوری کنند، این جمع می‌تواند آغازگر راهی روشن و قوی باشد.

صادقی ادامه داد: داوری از زمان گذشته در فرهنگ ما وجود داشته اما در دوران اخیر به داوری توجه چندانی نشده است و در عصر جدید به فراموشی سپرده شده است.

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه گفت: شرط اول داوری اعتماد سازی است.

وی افزود: سخت گیری در حد معقول انجام شده است که افرادی شاخص پروانه داوری بگیرند.

صادقی ادامه داد: اینک زمان آن رسیده است که داوری حرفه‌ای به خوبی شناخته شود و به مردم معرفی شود و تمایز آن معرفی شود و تبلیغات لازم در این عرصه صورت بگیرد تا مردم بدانند می‌تواند از طریق این پروانه می‌توانند به کسانی مراجعه کنند که هم دانش کافی دارند هم صلاحیت آنها احراز شده است.

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه گفت: اولین کانون داوران حرفه‌ای در تهران تشکیل شده است و در سراسر کشور این کانون‌ها شکل خواهد گرفت.

وی بیان داشت: جایگاه داوری ارزشمند است، داوری مثل قضاوت است که جایگاه پیامبران است.

صادقی تصریح کرد: در حوزه داوری بهتر است طرفین را به سمت صلح و سازش پیش ببریم، ما داور مصلح را می‌پسندیم سفارش ما به داوران این است که برای صلح و سازش تلاش کنند چون مسؤولیت رأی دادن به گردن داور نمی‌ماند و به دلیل رأی نادرست در روز قیامت در درگاه الهی پاسخگو نیست و دلیل بعدی این است که رضایت طرفین بهتر و راحت تر حاصل می‌شود البته اگر داور رأی داد هم به جای خود محترم است.

وی افزود: وقتی می‌خواهیم داوری کنیم باید تمام وجود خود را بگذاریم تا درست داوری کنیم، قضاوت نوعی اجتهاد است همان تلاش و کوشش برای استنباط حقیقت لازم است و به اوضاع مردم و حال و احوال اقتصادی آنها در مقام داوری نباید نگاه کرد.

وی افزود: سردفتران نیز در این همایش حضور دارند چون آنها هم به نوعی در مقام داوری هستند.

صادقی با توجه به اهمیت موضوع شناسی گفت: کارشناسان اساس و پایه خانه داوری را بنا می‌نهند، ما در بحث اجتهاد میگوییم موضوع شناسی نیمی از اجتهاد است و وقتی خوب موضوع شناسی شد کار حکم کردن آسان می‌شود.

صادقی تاکید کرد: تلاش ما این است که متخصصان می‌توانند گره‌های بزرگی از کار مردم بگشایند، ما اگر بتوانیم داوری را توسعه بدهیم و حل و فصل کنیم قاضی به موضوعات محدود تری مشغول می‌شود و با پرونده‌های زیاد درگیر نمی‌شود و بهتر می‌تواند تمرکز کند.