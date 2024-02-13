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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۴۰

توسعه صنعت گردشگری فشار روی درآمدهای نفتی را کاهش می‌دهد

توسعه صنعت گردشگری فشار روی درآمدهای نفتی را کاهش می‌دهد

وزیر نفت گفت: صنعت گردشگری می‌تواند به بخش اقتصادی کشور کمک کند و فشار روی درآمدهای نفتی را کاهش دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، جواد اوجی ظهر امروز (سه‌شنبه، ۲۴ بهمن‌ماه) در بازدید از هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته گفت: طبق گزارش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، توسعه گردشگری امسال در ایران نسبت به پارسال ۵۰ درصد رشد داشته که این خبر خوبی است.

وی با بیان اینکه ایران کشوری چهار فصل و دارای مناطق زیبا برای بحث گردشگری است و می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند ضمن با اشاره به سخنان رئیس‌جمهوری اظهار کرد: صنعت گردشگری می‌تواند به بخش اقتصادی کشور کمک کند و فشار روی درآمدهای نفتی را کاهش دهد.

وزیر نفت تصریح کرد: طبق گزارش همکاران در حوزه گردشگری، فعالان گردشگری از کشورهای مختلف جهان در این نمایشگاه حضور یافته‌اند که تدبیر بزرگی است.

اوجی افزود: وزارت نفت هم مثل همیشه از صنعت گردشگری حمایت کرده است، به‌ویژه در زمینه مسئولیت اجتماعی که در همه استان‌ها مدنظر بوده و هرگونه که بتوانیم از این صنعت پشتیبانی می‌کنیم.

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته از ۲۳ تا ۲۶ بهمن‌ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در حال برگزار اس

کد مطلب 6023552

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