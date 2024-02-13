به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی در مراسم امضای این تفاهم‌نامه، گفت: کمیته امداد از معتمدترین پایگاه‌های اجتماعی کشور است و چتر حمایتی آن در نقاط محروم کشور گسترده شده است.

وی با اشاره به گستره فعالیت دو طرف تفاهم‌نامه افزود: پهنه کاری وزارت جهاد کشاورزی تا روستاها و نقاط دوردست توسعه یافته است و این فرصت مناسبی برای تعامل با کمیته امداد امام خمینی (ره) را فراهم می‌آورد.

نیکبخت در همین رابطه گفت: مددجویان کمیته امداد با توانمندسازی و ایجاد شرایط اولیه می‌توانند در زمینه اجرای طرح‌های دامداری کوچک‌مقیاس فعالیت کنند.

وی اجرای طرح‌هایی از این دست را در استان سیستان و بلوچستان مورد اشاره قرار داد و افزود: طرح‌های کوچک مقیاس شیلاتی در منازل، ضمن ایجاد اشتغال، اقتصاد خانوار را متحول کرده است.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه تصریح کرد: طرح‌های کوچک پرورش ماهی در سیستان و بلوچستان با نظارت فنی وزارت جهاد کشاورزی، نمونه موفق اجرای طرح‌های کوچک مقیاس است که در تداوم آن طرح‌های کوچک دام سبک و سنگین با انعقاد این تفاهم‌نامه اجرا می‌شود و گستره این تفاهم‌نامه قابل تعمیم به بیشتر طرح‌های کشاورزی از جمله شیلات و گلخانه است.

وی بار دیگر از اجرای طرح هادی در روستاها انتقاد کرد و گفت: با اجرای طرح هادی روستاها از کارکرد تولیدی فاصله گرفته و به شمایل شهرها درآمدند، وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد با اجرای طرح‌های کوچک مقیاس در همکاری با نهادهای اجتماعی، بار دیگر چرخ تولید را در روستاها به جریان اندازد، با این روش ماهیت روستاها بازسازی، تولید افزایش و امنیت غذایی به پایداری خواهد رسید.