تولید موز داخلی برای نخستین بار در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی برومندی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در برنامهای تلویزیونی گفت: یکی از برنامههای مهمی که ما اکنون در حال دنبال کردن آن هستیم، توسعه گلخانههای ایران است. در این راستا ما برای تجاریسازی و کیفی سازی تولید تلاشهای بسیاری داشتیم. در گذشته ما برای گسترش گلخانهها وابسته به خارج از کشور بودیم. خوشبختانه اکنون به نقطهای رسیدیم که به بسیاری از کشورهای دنیا، به ویژه به کشورهای همسایه، در توسعه گلخانهها کمک میکنیم. امروز ما حدود ۴ میلیون تن محصول گلخانهای با کیفیت داریم که در سبد صادرات کشور قرار گرفتهاند.
وی در مورد تأسیس مدرنترین گلخانه در ایران عنوان کرد: این گلخانه در استان زنجان از سوی رئیس جمهوری به بهرهبرداری رسید. حدود ۲ هزار میلیارد تومان برای این گلخانه با مشارکت بخش خصوصی و دولت و حمایت تسهیلات وزارت جهاد کشاورزی سرمایهگذاری شد. این گلخانه سالانه ۱۵ هزار تن محصول تولید میکند که صادراتی است.
برومندی در خصوص گیاهان دارویی اظهار کرد: ما حدود ۲ هزار و ۳۰۰ گیاه دارویی در ایران داریم. هماکنون حدود ۲۵۱ هزار هکتار از اراضی کشور تحت کشت گیاهان دارویی بوده و حدود ۴۰۰ هزار تن انواع گیاهان دارویی را تولید میکنیم. نکته حائز اهمیت که در این دولت به آن توجه ویژهای شده، این است که از خامفروشی گیاهان دارویی جلوگیری شده و زنجیرههای تولید تقویت شود.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر گیاهان دارویی حدود ۲۰۰ میلیارد دلار گردش مالی را در دنیا به خود اختصاص دادهاند. خوشبختانه کشور ما به لحاظ تنوع گیاهان دارویی، جای کار بسیاری در این حوزه دارد. در سه سال اخیر ما از دو پالایشگاه بزرگ گیاهان دارویی در کشور بهرهبرداری کردیم. در این پالایشگاه عصاره گیاهان دارویی گرفته شده و به عنوان پایه بسیاری از مواد غذایی، بهداشتی و دارویی از آن استفاده میشود.
برومندی اظهار کرد: گیاهان دارویی، اساساً گیاهان کمآببر بوده و کشور ما نیز جز مناطق خشک و نیمهخشک قرار میگیرد. لذا در این زمینه جای کار بسیاری وجود دارد. در این راستا وزیر محترم برنامههای متعددی را به مجلس تقدیم کرده و ما در حال اجرای این برنامهها هستیم. انتظار میرود که در همین دولت اتفاقات بسیار خوبی در زمینه گیاهان دارویی رخ دهد.
وی در مورد اهمیت حوزه باغبانی گفت: ما حدود ۳ میلیون هکتار باغ در ایران داریم. ۱۸ درصد اراضی کشاورزی کشور در اختیار بخش باغبانی و باغداران ایران است. همچنین ۳۸ درصد اشتغال بخش کشاورزی در حوزه باغبانی ایران است. این یعنی ۴۵ درصد درآمد ارزی کشور به حوزه باغبانی اختصاص دارد. تقریباً ۲۶ میلیون تن محصولات باغبانی در کشور با خودکفایی کامل در حال تولید هستند. با این حال چند محصول گرمسیری یعنی موز، آناناس، انبه و نارگیل به صورت وارداتی هستند. البته برای رفع نیاز در این محصولات نیز برای اولین بار موز در استان سیستان و بلوچستان و سواحل مکران در حال تولید است.
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