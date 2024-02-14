به گزارش خبرنگار مهر، به رغم اینکه از دوران سخت و مرگبار پاندمی کرونا عبور کرده ایم؛ اما بعضاً، اخباری از گوشه و کنار جهان می‌شویم که نشان از جهش سویه جدیدی دارد. اما، شرایط در کشور ما قدری متفاوت از کشورهای درگیر این پاندمی است.

آمار کرونا در ایران، از روزهای اول شروع پاندمی، به صورت ساعتی و بعداً روزانه اعلام می‌شد و در ادامه بعد از فروکش بحران؛ وزارت بهداشت تصمیم گرفت آمار کرونا را هفتگی اعلام کند.

حالا، چند صباحی است که اعلام آمار هفتگی هم از دستور کار وزارت بهداشت خارج شده است. شاید این موضوع نشانه‌ای باشد برای پایان یافتن پاندمی کرونا و اینکه باید سوت پایان این ویروس را به صدا در آوریم و یا اینکه همچنان این داستان دلهره‌آور ادامه دارد.

حسین فرشیدی معاون بهداشت وزارت بهداشت، با تاکید بر اینکه نباید نسبت به بیماری‌ها در مردم دلهره‌ای ایجاد شود، گفت: وضعیت بروز کرونا در کشور به‌گونه‌ای نیست که به مردم اخطار دهیم حتماً در تمام اماکن از ماسک استفاده کنند یا از حضور در برخی اماکن خودداری کنند.

بر اساس اعلام مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، اعداد موارد بستری مثبت جدید در طی هفته ۲۰۷ پاندمی (هفته منتهی به ۱۶ بهمن)، ۲۶۴ نفر و تعداد مرگ آن ۶ نفر است که نسبت به هفته قبل (هفته ۲۰۶ پاندمی) به ترتیب ۲۶.۸ درصد افزایش و ۵۰ درصد کاهش یافته است.

تعداد موارد سرپایی مثبت جدید نیز در طی این هفته، ۷۸ نفر گزارش شده که نسبت به هفته گذشته (هفته ۲۰۶ پاندمی) ۴۲.۳ درصد افزایش یافته است. میزان بستری موارد مثبت به ازای ۱۰۰ هزار نفر در کل کشور ۰.۳۱ گزارش شده که این میزان در هفته گذشته (هفته ۲۰۶ پاندمی) ۰.۲۳ بود.

همچنین میزان مرگ موارد مثبت به ازای یک میلیون نفر در کل کشور ۰.۰۷ است که این میزان در هفته قبل ۰.۱۴ است.

حالا دیگر خبری از مراکز و پایگاه‌های تزریق واکسن کرونا نیست و به نظر می‌رسد کسی به دنبال تزریق دوزهای یادآور هم نباشد. همچنین، به نظر می‌رسد که انجام تست‌های تشخیصی نیز رخت بر بسته و فقط بر اساس ضرورت، این اقدامات انجام می‌شود.

با گذشت ۵۰ ماه از شروع پاندمی کرونا در جهان و ایران، این طور به نظر می‌رسد که شرایط بیماری حداقل در کشور خودمان، نگران کننده نباشد. هر چند که سازمان جهانی بهداشت، هنوز به طور رسمی، پایان پاندمی کرونا را اعلام نکرده است.