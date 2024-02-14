راهکارهای ترویج دانش رمزنگاری و امنیت سایبری بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن رمز ایران، نشست هماندیشی «راهکارهای ترویج دانش رمزنگاری و افتا (امنیت سایبری) در سطوح دانشآموزی» با همکاری اتحادیه انجمنهای ایرانی علوم ریاضی، اتحادیه انجمنهای علمیآموزشی معلمان ریاضی ایران و شورای خانههای ریاضیات ایران، از ساعت ۱۶ تا ۱۸ روز دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ به صورت مجازی در نشانی https://vc.sharif.edu/ch/isc برگزار خواهد شد و عموم افراد علاقهمند به این موضوع میتوانند در آن شرکت کنند.
محمود سلماسیزاده دبیر و قائممقام انجمن رمز ایران با بیان این خبر درباره اهمیت آموزش امنیت سایبری به دانشآموزان برای ورود به عرصه کار و زندگی در شرایط کنونی، گفت: اهمیت این موضوع به حدی است که تقریباً تمامی کشورهای پیشرفته دنیا برای آموزش مفاهیم مربوط به این موضوع به کودکان، نوجوانان و جوانان خود، از کودکستان تا دانشگاه، به تدوین نقشهراه و استانداردهای آموزشی مورد نیاز روی آورده و آن را به طور جدی در برنامههای نظام آموزشی خود منظور کردهاند.
عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف افزود: گذشته از ضرورت آگاهی دانشآموزان نسبت به ابعاد مختلف امنیت سایبری برای صیانت از داراییهای اطلاعاتی خود و خانواده خود در برابر انواع حملات سایبری در آینده، این آگاهی در قالب آموزشهای نظاممند میتواند دانشآموزان را برای ورود به آموزشهای تخصصی این حوزه در تحصیلات دانشگاهی و یا آموزشهای حرفهای برای ورود به بازار کار امنیت اطلاعات و ارتباطات آماده نماید.
سلماسی زاده با تاکید بر توجه خانوادهها به موضوع رمزگذاری و امنیت سایبری اظهار داشت: خانوادهها لازم است برای آینده شغلی فرزندان خود به این واقعیت توجه ویژه داشته باشند که طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۳، موضوع رمزگذاری و امنیت سایبری به عنوان یکی از چهار حوزهای معرفی شده است که در آینده بیشترین شغلها را در جهان ایجاد خواهند کرد.
عضو مؤسس انجمن رمز ایران گفت: طبق گزارش مخاطرات جهان که در سال ۲۰۱۳ منتشر شده است، در بین ۱۰ مخاطره مهم که آینده جهان را تهدید میکند، مخاطره امنیت سایبری در جایگاه دوم به لحاظ اهمیت قرار گرفته است که لازم است مسئولین دستگاههای مرتبط مانند مرکز ملی فضای مجازی و مدیران نظام آموزشی کشور در سطوح دانشآموزی و دانشجویی، به این مهم توجه ویژه داشته و برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز آینده کشور در حوزه رمزشناسی و امنیت سایبری به اتخاذ تدابیر اساسی بر اساس یک نقشه راه مدون بپردازند.
قائممقام انجمن رمز ایران افزود: انجمن رمز ایران پس از چند دوره برگزاری رویدادهای آموزشی «دهکده رمز و امنیت» برای دانشآموزان دبیرستانها و ارائه کارگاههای آموزشی با موضوعات مربوط به کاربردهای ریاضی در رمزنگاری و امنیت اطلاعات برای معلمان ریاضی در کنار کنفرانسهای سالانه خود، به این جمعبندی رسیده است که ادامه این حرکت جز با مشارکت سازمانیافته و ساختارمند وزارت آموزشوپرورش امکانپذیر نبوده و آنطور که بایسته است، نتیجهبخش نیز نخواهد بود.
سلماسی زاده گفت: انجمن رمز ایران امیدوار است با برگزاری این نشست و ادامه مباحث آن در آینده، جمعبندی مناسبی برای اقدامات کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت مورد نیاز برای ترویج دانش رمزشناسی و امنیت سایبری در ساختار آموزشی (تربیت معلمان کارآزموده و تألیف کتابهای درسی لازم) و تشکیلات پژوهشی (مانند پژوهشسراهای دانشآموزی) حاصل شود تا بر مبنای آن بتواند به توسعه و تداوم اقدامات پیشین خود در این زمینه، با تأکید بر ایفای نقش مشاور علمی برای اجرای برنامههای آموزشی و پژوهشی مرتبط در وزارت آموزشوپرورش بپردازد.
در نشست هماندیشی «راهکارهای ترویج دانش رمزنگاری و افتا (امنیت سایبری)، شش سخنرانی کوتاه از سوی افراد مرتبط با موضوع، از جمله مدیرکل دفتر آموزش متوسطه دوره اول وزارت آموزش و پرورش، معاون امنیت پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، نمایندگان دبیرخانههای کشوری آموزش ریاضی و فناوری در وزارت آموزش و پرورش و همچنین نمایند نظام صنفی رایانهای به مدت یکساعت و نیم، ایراد شده و راهکارهای پیشنهادی سخنرانان در خصوص موضوع بیان خواهد شد و در باقیمانده وقت، ضمن پاسخ به سوالات مطرح شده، حاضرین در نشست نیز میتوانند نظرات خود را بیان کنند.
