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۲۵ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۳۵

بزرگداشت فرمانده شهدای راه قدس مقاومت اسلامی عراق برگزار می شود

بزرگداشت فرمانده شهدای راه قدس مقاومت اسلامی عراق برگزار می شود

قم- مراسم گرامیداشت فرمانده شهید ابو تقوا و شهدای راه قدس مقاومت اسلامی عراق روز ۲۶ بهمن همراه با نماز مغرب و عشا در مسجد اعظم حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت شهید ابوتقوا السعیدی معاون نظامی مقاومت اسلامی نُجَباء و فرمانده عالی‌رتبه الحشد الشعبی و شهدای راه قدس مقاومت اسلامی عراق روز پنجشنبه ۲۶ بهمن‌ماه همراه با نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار می‌شود.

در این مراسم که به همت مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور با مشارکت دفتر ایران مقاومت اسلامی نُجَباء و سایر نهادهای داخلی و بین‌المللی برگزار می‌شود؛ آیت‌الله شیخ محسن اراکی عضو مجلس خبرگان رهبری و مهندس نصر الشَمَّری فرمانده ارشد حشد شعبی به ایراد سخن پرداخته و در ادامه نیز مداحی حاج سید مهدی میرداماد را به همراه خواهد داشت.

خانواده آن فرمانده شهید نیز از عراق مهمان این مراسم بوده و مسئولان لشکری و کشوری، دفاتر مراجع، علمای حوزه علمیه و نمایندگان گروه‌های مقاومت از کشورهای مختلف نیز شرکت خواهند کرد.

همچنین تکریم خانواده شهید ابوتقوا از سوی نهادهای برگزار کننده و نیز قرائت پیام یکی از مراجع عظام تقلید قم و ایراد بیانیه پایانی از دیگر برنامه‌های این مراسم خواهد بود.

کد مطلب 6024009

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