تتلو در زندان است/بازداشت ۳۵ نفر در پرونده انفجار تروریستی کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ برگزار شد.

سخنگوی قوه قضائیه، با تبریک اعیاد شعبانیه و روز پاسدار گفت: کشور ما مرهون جانبازی تمامی سربازان وطن است که در اوج سختی‌ها مردانه سینه سپر کردند و از دین و ناموس مردم آبرومندانه دفاع کردند.

ستایشی افزود: لازم است از حضور مردم در راهپیمایی و جشن چهل و پنجمین سالگرد پیروزی جمهوری اسلامی تشکر کنم. مردم ستون دین در حاکمیت و اعمال اراده الهی در روی زمین هستند و حاکمان نقشی جز مسئولیت پذیری در برابر مردم را ندارند.

وی ادامه داد: همچنین این حضور نشان دهنده "نه بزرگ" به جریان عقب گرد و مبین نگاه عمیق به آینده است. خون پاک شهدا اجازه هیچ گونه مسامحه نسبت به فساد و بی عدالتی و تعدی به حقوق ملت را نمی‌دهد. ما به نام قوه قضائیه متعهد هستیم تا مسئولیت تاریخی خود را در این راستا اجرا کنیم.

ستایشی افزود: خون پاک شهدای راه آزادی، استقلال، امنیت و تحقق نظارت مردم سالار اسلامی که همچنان رنگین کننده معابر و چراغ ولایت دل‌های مشتاق و آگاه ما است اجازه هیچ‌گونه مسامحه نسبت به فساد، بی‌عدالتی، رانت خواری، تعدی به حقوق ملت را نمی‌دهد.

وی با اشاره به سفر رئیس قوه قضائیه به عراق گفت: این سفر که در ادامه سفرهای مقامات عالی دو کشور در حوزه‌های اجرایی و قضائی انجام می‌شود حاوی نکاتی است. اولاً نفس این سفر نشان دهنده عمق اراده و عزم دستگاه قضائی به تداوم بخشی روند دوستانه دو ملت ایران و عراق و نشانه پیوند عمیق دو ملت برای استفاده از ظرفیت‌های دو کشور است. این سفر به سرانجام رساندن برنامه‌های در دستور کار واقع شده دو کشور را نشان می‌دهد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: روابط سیاسی دو دولت ایران و عراق در بهترین وضعیت خود قرار دارد و معتقدیم این روابط دوجانبه با انجام سفر عالی‌ترین مقام کشور توسعه می‌یابد. پیگیری پرونده شهادت شهدای فرودگاه بغداد و مبارزه قاطع با تروریسم در تمامی ابعاد آن و ادامه یافتن همکاری‌های دوجانبه در این خصوص از اهداف سفر است و تلاش برای تشکیل محاکم صالح به منظور محاکمه سران و جنایتکاران تروریستی که دستشان به خون مظلومین دو ملت آغشته شده و همچنین پیگیری روند توافقات قبلی از موارد این سفر است.

وی بیان کرد: سفر رئیس دستگاه عدلیه به عراق که با استقبال و میهمان نوازی گرم برادران عراقی همراه بود، تاکنون سفری موفقیت آمیز و پرباری بوده است.

ستایشی در رابطه با بازدیدی که رئیس قوه قضائیه از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داشت، اظهار کرد: هفته گذشته و در آستانه اعیاد مبارک مبعث رسول اکرم (ص) و سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رئیس قوه قضائیه با حضور در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آئین رونمایی از پروژه‌های طرح تحول دیجیتال سازمان ثبت اسناد و افتتاح ۲۰ پروژه عمرانی این سازمان شرکت کرد.

آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه

ستایشی در مورد آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: پرونده حقوقی به نام بانک سرمایه در محاکم تهران مطرح نبوده و آنچه مطرح بوده در مورد اشخاص حقیقی بوده است. اشخاصی که در این رابطه مرتکب جرایم شدند، پرونده آنها یا در شعب تحقیق در حال رسیدگی است و یا از طریق دادسرای تهران به دادگاه ارسال شده است. برخی پرونده‌ها نیز با تقاضای اعاده دادرسی، پذیرش شده و در شعب هم عرض در حال رسیدگی هستند. برخی پرونده‌ها نیز در اجرای احکام در حال اجرای حکم است.

تتلو در زندان است

سخنگوی قوه قضائیه، به وضعیت امیر تتلو اشاره کرد و افزود: امیرحسین مقصودلو از زمان بازداشت تاکنون به هیچ عنوان اعم از بیماری جسمی یا روانی به خارج از زندان اعزام نشده و در زندان به سر می‌برد.

وی گفت: یک پرونده ایشان متضمن کیفرخواست صادره به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده و در وقت رسیدگی است. پرونده‌های متعدد دیگری هم دارد که اطلاع رسانی شده است.

وضعیت پرونده حمید نوری

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حمید نوری گفت: درخواست فرجام خواهی حمید نوری نسبت به دادنامه صادر شده در دیوان عالی کشور سوئد انجام شده، منتظر تصمیم‌گیری دیوان این کشور هستیم که آیا این درخواست را خواهد پذیرفت یا خیر. پس از صدور حکم ظالمانه دادگاه تجدید نظر سوئد نسبت به حمید نوری، خانواده وی مدت ۳ ماه است که هیچ گونه خبری از او ندارند و کلیه امکانات اعم از مکالمه تلفنی به طور کلی قطع شده است. از طریق جراید کشور سوئد مطلع شدیم که حدود یک ماه قبل پای حمید نوری در سلول انفرادی دچار شکستگی شده است و وی مورد عمل جراحی قرار گرفته است و به دلیل قطع ارتباط علت این حادثه مشخص نیست.

وی ادامه داد: اعمال این محدودیت‌ها در مورد حمید نوری که دوران تحقیقات وی به پایان رسیده است و مراحل دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر را نیز طی کرده است، نشان دهنده ترس دولت سوئد از شنیده شدن صدای این فرد مظلوم است.

بازداشت یک خبرنگار سابق

ستایشی در پاسخ به سوالی در مورد بازداشت یک خبرنگار سابق که گفته شده پرونده او مربوط به خبرنگاری نیست، گفت: بازداشت او به طور قطع و یقین هیچ ارتباطی با فعالیت رسانه‌ای وی ندارد. موارد مهمی در پرونده متشکله مطرح است، پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و با توجه به منع قانونی نمی‌توانیم اطلاعات بیشتری ارائه دهیم به محض اینکه امکان اطلاع رسانی فراهم شود آن را اعلام خواهیم کرد.

جزئیات پرونده دیجی کالا

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار در مورد اعلام جرم دادستان تهران علیه دیجی کالا و اینکه چه حکمی در انتظار چنین بسترهایی است، گفت: در مورخ ۲۳ بهمن ماه سال جاری مدیرعامل شرکت مذکور وفق مقررات قانونی اظهار می‌شود و اتهام وی دایر بر توهین به مقدسات تفهیم می‌شود و قرار قانونی از نوع وثیقه برای این فرد صادر می‌شود؛ با صدور قرار وثیقه فرد در حال حاضر آزاد است و پرونده در مرحله تحقیقات قرار دارد.

وی ادامه داد: توهین به مقدسات هر جامعه‌ای به‌ویژه جامعه ارزشی، الهی، صمیمی و سالم ایران اسلامی مورد نکوهش آحاد جامعه است و در این زمینه حساسیت بالایی وجود دارد چرا که ارزش‌های والای اسلامی است.

ستایشی افزود: قوه قضائیه بر اساس قانون و مطالبه عمومی موظف به رعایت و حراست و صیانت از ارزش‌ها و پیگیری مطالبات عمومی است؛ و توهین کنندگان به مقدسات متروک و منفور جامعه هستند و جامعه با ابراز نفرت و انزجار جواب این موضوع را خواهد داد و ما بر اساس مسئولیت قانونی توهین‌کنندگان را رها نخواهیم کرد.

وی در ادامه بیان کرد: همه آحاد جامعه اعم از افراد حقیقی و حقوقی مسئول و موظف به رعایت ارزش‌های والای انسانی و اخلاقی بوده و قوه قضائیه با قاطعیت تمام اجازه هتک حرمت به ساحت‌های اخلاقی و عقیدتی را نمی‌دهد و به هیچ وجه این‌گونه افعال و رفتارهای مجرمانه را بر نمی‌تابد؛ در این پرونده نیز پس از طی مراحل تحقیق در صورت احراز مجرمیت حکم متناسب از طریق محاکم صادق قضائی صادر و ابلاغ خواهد شد.

پرونده پدیده شاندیز و شرکت پتروشیمی

سخنگوی قوه قضائیه در مورد آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز گفت: موضوع مطالبات مردم و سهام داران این شرکت جزو دغدغه‌های قوه قضائیه بوده و طبق اخبار واصله از دادگستری کل خراسان رضوی اقدامات مؤثری در این زمینه صورت گرفته است؛ البته گزارش کاملی از این دادگستری مطالبه شده است که به محض دریافت، آنچه که لازم است به طور شفاف منعکس خواهیم کرد.

ستایشی در توضیح وضعیت پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی و مرجان شیخ الاسلام گفت: در این پرونده احکام ۵ نفر از متهمین اجرا شده است، ۳ نفر در مرحله اجرای حکم و در حال تحمل حبس هستند، اعاده دادرسی ۳ نفر پذیرفته شده و پرونده متشکله به شعبه هم عرض ارسال و در حال رسیدگی است؛ همچنین ۴ نفر از محکومین تحت تعقیب بوده و پیگیری مجدانه‌ای برای دستگیری آنها صورت گرفته است.

وی بیان کرد: بخش از عوائد مالی این پرونده وصول شده است و بخشی در مرحله اجرای احکام و شناسایی اموال است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در حال حاضر قسمتی از پرونده مذکور با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه صالح ارسال شده است و اتهاماتی که در این پرونده مطرح بوده مشارکت و معاونت در اخلال عمده و کلان اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولید کننده و تحصیل مال از طریق نامشروع بوده است.

جزئیات پرونده داوود غفاری

ستایشی در مورد پرونده داوود غفاری نیز گفت: برای داوود غفاری بر اساس مقررات، اعلان قرمز صادر شده است، اما تا امروز به دادسرای تهران معرفی نشده است. پیگیری‌های مجدانه از دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شده است که امیدواریم به زودی به کشور مسترد شود.

آخرین وضعیت پرونده انفجار تروریستی در کرمان

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده انفجار تروریستی در کرمان گفت: اغلب سرشاخه‌ها و عوامل مرتبط با این پرونده شناسایی و بازداشت شدند یا در حال بازداشت هستند. ۳۵ نفر تاکنون بازداشت شدند و اتهامات برخی از این افراد عضویت و همکاری با گروهک تروریستی داعش و افساد فی‌الارض از طریق معاونت در جنایت علیه بشریت است.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا برخی نمایندگان دولت خبرنگاران را به اتهام تبلیغات زود هنگام انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری به دادگاه کشاندند و اعلام جرم کردند، گفت: شما رکنی از ارکان حاکمیت (نمایندگان دولت) موضوع اعلام جرم واهی و سلیقه‌ای علیه خبرنگاران قرار داده‌اید انتصاب این مورد به نمایندگان حاکمیت زیبنده نیست. برای جلوگیری از شائبه‌ها و پراکنده گویی باید مصداقی صحبت کنیم و اگر مورد مصداقی در این زمینه وجود دارد اطلاع دهید.

وی افزود: بهترین راه تجلی عدالت تحقق کامل و جامع همچنین تمسک به قانون است برای برون رفت از مشکلات باید به شرع و موازین قانونی متمسک شویم. قانون فصل الخطاب و معیار قضاوت همگان بوده حدود و ضوابط تبلیغات را دقیقاً احصا کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: رمز موفقیت ما در یک انتخابات سالم این است که حتماً قصد بی طرفی کنیم و تبلیغات، اقدامات و افعالی که داریم منتهی به موازین قانونی باشد و قانون گریز نباشیم.