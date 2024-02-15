ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر آلومینیوم در اولین حضور رسمی اوسمار

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس اولین حضور خود در لیگ برتر را با حضور اوسمار ویه را به عنوان سرمربی تجربه خواهد کرد. سرخپوشان پایتخت که عصر امروز میهمان آلومینیوم اراک هستند با جدایی یحیی گل محمدی در نیم فصل و اصرار بازیکنان به حضور اوسمار ویه را در قامت سرمربی کار سختی مقابل تیمی دارند که عملکرد پر فراز و نشیبی داشته‌ است.

ویه را برای ترمیم نقاط ضعف این تیم تصمیم به تغییر لیست بازیکنان پرسپولیس گرفت تا بازیکنانی همچون عبدالکریم حسن، اوستون ارونوف، عیسی آل کثیر و ابوالفضل بابایی جای بازیکنان سربازی نظیر میلاد سرلک، محمد عمری و همچنین بازیکن مازادی نظیر نبیل باهویی را بگیرند.

با این حال محرومیت نقل و انتقالاتی پرسپولیس از سوی فیفا باعث بسته ماندن پنجره این تیم در زمستان شد تا خریدهای جدید نتوانند امروز در اراک بازی کنند.

سرمربی جدید پرسپولیس که تا چند ماه پیش دستیار یحیی گل محمدی بود چاره‌ای جز استفاده از تاکتیک‌های گل محمدی با بازیکنان همیشگی اش ندارد.

از این رو احتمال می‌رود پرسپولیس در نبود بازیکنان جدا شده خود و همچنین محرومیت امید عالیشاه با ترکیب زیر به مصاف آلومینیوم اراک برود:

علیرضا بیرانوند، محمدحسین کنعانی زادگان، گئورگی گولسیانی، دانیال اسماعیلی فر، علی نعمتی، مسعود ریگی، سینا اسدبیگی، سروش رفیعی، مهدی ترابی، سعید صادقی و شهاب زاهدی.